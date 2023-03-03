Самые масштабные аресты движимого имущества БЭБ во время войны и почему они оказались недейственными

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russian Roots, реестр компаний Украины, связанных с россией и Беларусью, для профессиональной проверки контрагентов и выявления российских корней, насчитывает 23 859 компаний, связанных с РФ и РБ, а также 29 943 бенефициаров и основателей-граждан и резидентов России и руб. Более 2088 компаний имеют косвенные, то есть скрытые в сложной структуре собственности российские корни.

Удалось ли поработать с российскими корнями украинского бизнеса, в частности, БЭБ, в 2022 году в рамках уголовных производств и имели ли место аресты движимого имущества?

Согласно данным платформы VKURSI, за 6 месяцев 2022 года БЭБ наложило 22 публичных обременения движимого имущества на сумму 3 180 207 826 гривен. Впрочем, согласно реестру – все они прекращены.

В целом по всем уголовным производствам наложен арест на имущество ориентировочной стоимостью 46,7 млрд грн. Наибольшую часть – 41 млрд грн – составляют активы и объекты права собственности России и Беларуси. Всего в 2022 году в производстве детективов БЭБ находилось 961 уголовное производство.

Аналитики платформы больших данных VKURSI рассказывают, на кого и почему были наложены обременения и какие обязательства по обременению оказались самыми большими.

"Если обсуждать деятельность БЭБ в части наложения обременений на имущество юридических лиц, более целесообразно применять срок – арест имущества, поскольку описывая топ-10 обременений имущества в исполнении БЭБ следует обратить внимание, что они были осуществлены в рамках уголовных производств, а УПК Украины использует именно арест, как обременение", – объяснил Марко Головач, юрист ЮФ Василий Кисиль и Партнеры .

Интересно, что недавно комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признал работу руководства БЭБ неудовлетворительной. Комитет также рекомендовал Кабинету Министров Украины и истребовать отчет директора БЭБ за 2021 год принять соответствующие кадровые меры с целью перезагрузки работы БЭБ. Кроме того, нужно провести полную переаттестацию всех сотрудников.

Инфографика: Vkursi

ООО «Карпатнефтехим»

Наибольшее обременение БЭБ применило к ООО «Карпатнефтехим» – 2,3 млрд. гривен. В августе 2022 года Бюро экономической безопасности наложили обременение на корпоративные права компании «KARPATY CHEMIKAL BV» (Нидерланды) уставного капитала ООО «Карпатнефтехим», расположенного в городе Калуш Ивано-Франковской области.

В 2021 году доход компании составил 25 млрд. грн. Что касается стран экспорта, то Россия оказалась в этом списке на четвертой строчке. Именно туда экспортировали товаров на сумму 836 млн. грн. в 2021 году.

Арест был наложен потому, что по данным следствия, должностные лица предприятия – одного из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины, на протяжении 2017-2022 годов уклонились от уплаты налогов на сумму более 3 млрд. грн. Кроме того, в Офисе генпрокурора Украины сообщили , что они противоправно перечислили в пользу юридического лица-нерезидента, подконтрольного российской нефтяной компании, более 5 млрд. грн. с целью их легализации.

Также были арестованы и 35 объектов недвижимости этого предприятия: административные, производственные здания и сооружения, цеха, базы и т.п., включая 8 земельных участков. Все это имущество было передано в Агентство по розыску и менеджменту активов в конце октября 2022 года.

ООО «Карпатнефтехим» продолжает активно судиться и требовать отмены ареста имущества. В начале декабря прошлого года Суд Печерского района Киева отменил арест 17 счетов предприятия, но корпоративные права и имущество остаются арестованными.

ООО «Карпатнефтехим» затем обратилось в Хозяйственный суд Киева с исковым заявлением в Национальную полицию Украины и Бюро экономической безопасности Украины об опровержении недостоверной информации. На предприятии говорят, что их деятельность не связана с россией, а такая дезинформация нанесла существенный ущерб их репутации. Заседания по этому делу пока продолжаются и окончательного решения нет.

ООО «ВСМПО Титан Украина»

В ноябре 2022 года БЭБ наложило арест в размере 397 млн грн на корпоративные права ООО «ВСМПО Титан Украина» в Днепропетровской области.

Доход компании в 2021 году составил 462 млн. грн. А РФ была на пятом месте по объему экспорта – туда экспортировали товаров на сумму в 43 млн грн.

Компания владеет российскими владельцами и является дочерним предприятием российской «ВСМПО-Ависма», производящей титан для военно-промышленного комплекса страны-агрессора. Конечный бенефициар российский бизнесмен Михаил Шеликов возглавляет «материнскую компанию», входящую в состав российской государственной корпорации «Ростех». Известно, что ее дочерние предприятия производят и снабжают для нужд армии россии военную технику, оружие и боеприпасы.

Сам Михаил Шеликов находит в Украине под санкциями еще с октября 2022 года, а российская корпорация "ВСМПО-Ависма" - с 2021 года.

ООО «Ромерм» и ООО «Ермак Голд»

12 августа 2022 года БЭБ наложило арест на корпоративные права ООО Ромерм в размере 252 млн грн. Арестованные права принадлежат гражданину России Александру Илье Александровичу и Ebr Finanzholding Ag.

Это те же основатели, что в компании ООО «Ермак Голд», которая производит мясные продукты и полуфабрикаты.

«Ромерм» в 2020 году имели 126 млн грн дохода, а ООО «Ермак Голд» – 1,87 млрд грн в 2021 году. Единственная страна, куда компания экспортировала свою продукцию, – это россия (сумма экспорта составила 410 тыс. грн).

Кстати, 12 августа 2022 года Бюро экономической безопасности также арестовало корпоративные права этой компании в размере соответственно 70% и 30% уставного капитала учредителей. В целом размер основного обременения составляет 63,36 млн. грн.

Производство пищевой продукции под ТМ «Ермолино» происходило на заводе в Днепропетровской области, которым руководит юрлицо ООО «Ромерм».

ПИИ «АМИК Украина»

В июле 2022 года БЭБ арестовало корпоративные права компании Амик Энерджи Менеджмент Гмбх (Австрия) в размере 100% уставного капитала ПИИ «АМИК Украины». Общая сумма обременения составляет 51 млн. грн.

В 2021 году доход компании составил 12 млрд. грн. А больше импортировала компания именно из Беларуси – на сумму 3,7 млрд грн.

Бюро экономической безопасности обвиняло компанию в том, что она уклонялась от уплаты налогов в течение 2015-2022 годов и имела связи со страной-агрессором (ранее эти АЗС принадлежали российской нефтяной компании «ЛУКойл»). В то же время австрийская компания считает оба обвинения безосновательными и необоснованными, и продолжает обжаловать решение БЭБ в судах.

ООО «АКС-Одесса»

В сентябре 2022 года БЭБ наложило арест на корпоративные права ООО «АКС-Одесса» в размере 37,5 млн грн, которые принадлежали Алешиной Светлане. А на 22,5 млн грн арестовали те корпоративные права, которые принадлежали Алешиной Алексею.

Выручка компании в 2021 году составила 458,8 млн. грн.

Компания занимается розничной торговлей фармацевтическими товарами в специализированных магазинах. Кроме того, в декабре 2022 детективы ТУ БЭБ в Одесской областиарестовали 35 объектов недвижимости, среди которых 11 жилых помещений, 23 – нежилых и 1 земельный участок. По данным СМИ , речь идет именно о сети аптек АКС, имеющей связи с россией.

Компанию связывают с гражданкой России Еленой Лавриновой, которая, однако, не числится в списке руководителей или бенефициаров. Впрочем, Елена Лавринова основательница многих других предприятий, например ООО «Лекарство Одесщины». Интересно, что у предприятия «Лекарства Одесщины» и у «АКС-Одесса» одно и то же уполномоченное лицо – Анна Башли.

ПРаТ «Моршинский завод минеральных вод «Оскар»

Летом БЭБ арестовало корпоративные права ПРаТ «Моршинский завод минеральных вод Оскар» на сумму в 16 млн грн.

Доход компании в 2021 году составил 1,69 млрд. грн. В Россию и Беларусь компания ничего не экспортирует.

Уже в ноябре суд принял решение о передаче АРМА корпоративных прав акционеров IDS Ukraine, находящихся под санкциями, то есть граждан России.

В БЭБ объяснили, что арестовали права во избежание вывода россиянами из Украины активов семи предприятий по производству и реализации питьевой воды. Группа компаний Группа компаний владеет торговыми марками «Моршинская», «Миргородская», «Аляска» и «Аква Лайф», а также является эксклюзивным импортером в Украину грузинской минеральной воды «Боржоми».

ПРаТ «Киевский картонно-бумажный комбинат»

В сентябре 2022 года БЭБ наложило арест на корпоративные права «Pulp Mill Holding GmbH» в виде 100% доли уставного капитала ПРаТ «Киевский картонно-бумажный комбинат» (известный как Обуховский бумажный комбинат). Общая сумма обременения составляет 10 млн. грн.

За 2021 год доход общества составил 7,83 млрд. гривен. Также больше всего товаров в 2021 году экспортировали в Россию – на общую сумму 734 млн грн, и Беларусь – 138 млн грн. На первом месте по импорту также россия – 528 млн грн.

В Офисе генпрокурору говорили , что бенефициарным собственником предприятия является гражданин РФ – эксдепутат Госдумы России Владимир Крупчак, осуществляя свою деятельность в 2019-2021 годах на территории Украины уклонились от уплаты налогов на общую свыше 132 млн грн и легализовали имущество.

В то же время на предприятии все обвинения отвергают и подчеркивают, что Киевский УПК много лет в полном объеме платит налоги в бюджеты всех уровней и является одним из крупнейших налогоплательщиков в Киевской области. К тому же, комбинат получил от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) очередной инвестиционный транш в размере 25 млн евро. Поэтому ЕБРР выразили обеспокоенность по поводу ареста активов компании.

На предприятии уверяют , что Владимир Крупчак не является гражданином российской федерации, а австрийский "Pulp Mill Holding GmbH", который ранее контролировал сменил владельца. По данным СМИ, в Офисе генпрокурору также подтвердили, что Крупчак больше не является гражданином России. Поэтому выяснение обстоятельств будет продолжаться и дальше.

ООО «ЛУКойл Лубрикантс Украина»

БЭБ также арестовало корпоративные права ООО «ЛУКойл Лубрикантс Украина» на общую сумму в 2,4 млн. грн.

В 2021 году доход компании составил 313,7 млн. грн. В 2021 году компания также импортировала из России продукции на сумму 217 млн. грн.

Известно, что компания «Лукойл» является частным поставщиком топлива для армии РФ и имеет тесные связи с российской политической элитой.

А уже 29 апреля 2015 дочь российской компании «Лукойл», действовавшей на территории Украины как «Лукойл-Украина» и имеющей в собственности около 240 автозаправочных станций и 6 нефтебаз, приобрела австрийская компания AMIC Energy Management GmbH.

ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы"

Летом 2022 года БЭБ арестовало корпоративные права ЧАО "ИДС" в размере 99% доли уставного капитала ЧАО "ИДС Аква сервис". Сумма ареста составила 990 тысяч гривен. Кроме того, были арестованы корпоративные права в виде 100% доли уставного капитала ГП "Нова.ком".

Всё это украинские активы IDS Borjomi International, ведь акционеры компании находятся под санкциями. По решению суда АРМА получило корпоративные права на эти заводы, промышленные образцы и торговые марки предприятий группы в ноябре 2022 года.

В свою очередь в IDS Ukraine добавили, что Михаил Фридман (гражданин РФ против которого и применены санкции) не является конечным владельцем бенефициарной группы компаний, он не имеет в прямой или опосредованной собственности доли в размере 25%, его доля составляет лишь 18,6%.

Инфографика: Vkursi

На кого БЭБ может налагать аресты

Впрочем, на практике аресты БЭБ довольно часто просто отменяются и не несут никаких последствий для компаний. Разобраться в том, почему так происходит, нам помог Марко Головач, юрист ЮФ Василий Кисиль и Партнеры.

Он пояснил, что для наложения ареста на имущество следователь (должностные лица БЭБ также следователи в понимании УПК Украины) за предварительного согласования с прокурором должен обратиться к следователю судьи с ходатайством об аресте имущества, по определению которого данное обременение налагается. Директор БЭБ или его заместитель согласовав с прокурором может наложить предварительный арест (сроком до 48 часов) на имущество или денежные средства на счетах физических или юридических лиц в финансовых учреждениях.

УПК Украины позволяет налагать арест на имущество достаточно широкого круга лиц, в частности:

любого физического или юридического лица с целью сохранения вещественных доказательств, если БЭБ докажет перед следователем судьей, что это имущество соответствует критериям установленным к вещественному доказательству;

подозреваемого, обвиняемого, осужденного или третьего лица для обеспечения специальной конфискации;

подозреваемого, обвиняемого, осужденного или юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, если санкция статьи по которой осуществляется досудебное расследование предусматривает конфискацию имущества или применение к юридическому лицу меру уголовно-правового характера в виде конфискации имущества;

подозреваемого, обвиняемого, осужденного, физического или юридического лица, которое в силу закона несет гражданскую ответственность за вред, причиненный действиями (бездействием) подозреваемого, обвиняемого, осужденного или невменяемого лица, совершившего общественно опасное деяние, а также юридического лица, в отношении которого осуществляется, если имеющийся гражданский иск в уголовном производстве или юридическое лицо получило неправомерную выгоду.

Есть и некоторые исключения. УПК Украины устанавливает запрет на арест:

средств на едином счете, открытом в порядке, определенном статьей 35-1 Налогового кодекса Украины; средств на счетах плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость; средств, находящихся на текущих счетах со специальным режимом использования, открытых в соответствии со статьей 15-1 Закона Украины "Об электроэнергетике"; средств на текущих счетах со специальным режимом использования, открытых в соответствии со статьей 19-1 Закона Украины "О теплоснабжении"; средств на текущих счетах со специальным режимом использования на проведение расчетов по инвестиционным программам; средств на текущих счетах со специальным режимом использования для кредитных средств, открытых в соответствии со статьей 26-1 Закона Украины "О теплоснабжении" и статьи 18-1 Закона Украины "О питьевой воде, питьевом водоснабжении и водоотводе"; средств на специальном счете эксплуатирующей организации (оператора) в соответствии с Законом Украины "Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности".

"Корпоративные права могут быть объектом ареста в уголовном производстве и в дальнейшем могут передаваться в управление АРМА. Законом не предусмотрены никакие ограничения в продолжении нормальной работы предприятий, корпоративные права которых арестованы. Однако в управлении корпоративными правами есть свои особенности. Закон об АРМА предусматривает, что управитель корпоративных прав при совершении действий, требующих одобрения на общем собрании юридического лица, дополнительно должен получать согласие владельца актива. россияне и такое согласие/несогласие может противоречить интересам государства. Такая ситуация может сделать невозможным осуществление любых значительных сделок", – объясняет юрист Марко Головач.

По мнению эксперта, также имеющимся риском для контрагентов таких компаний может быть то, что УПК Украины определяет приоритетность определения следственного судьи об аресте имущества, что делает невозможным взыскание исполнителем задолженности в пользу контрагента. На практике это означает, что исполнитель не сможет осуществить взыскание в пределах исполнительного производства с активов на которые наложен арест в уголовном производстве.

Что не так с отягощениями БЭБ

Марко Головач говорит, что лучшим примером недействительности арестов БЭБ является дальнейшее промедление должностных лиц БЭБ с обращением к следователю судьи с ходатайством о передаче арестованного имущества Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

"Такое промедление может повлечь за собой полное прекращение деятельности предприятий, прекращение выполнения существующих обязательств и другие негативные последствия связанные с утратой интереса собственников активов. Возникает вопрос в чем логика действий собственников, когда они сами же готовы разрушить свою компанию, а ответ на него будет достаточно прост, сейчас деятельность БЭБ, как и других правоохранительных органов в этой сфере сфокусирована на поиске и последующем изъятии активов компаний связанных с государством агрессором. не имеет смысла", – комментирует ситуацию Марко Головач.

Он добавляет, что еще одним примером недействительности арестов БЭБ может быть недостаточное обоснование в ходатайстве или определении следственного судьи о необходимости наложения ареста на определенные активы, что может повлечь отмену ареста в суде апелляционной инстанции или отмену ареста имущества на основании ходатайства представителя. Известным примером приведенного мнения является ситуация с ТРЦ Ocean Plaza . В уголовном производстве № 12022000000000291 от 12.04.2022 года, досудебное расследование которого осуществляют следователи ГСУ НП Украины при процессуальном руководстве ОГП, в августе 2022 года был наложен арест фактически на все имущество обществ, денежные средства и корпоративные в управление АРМА. Однако представители обществ за сентябрь 2022 года добились отмены почти всех арестов мотивируя неподтвержденностью ранее высказанной следствием позиции.

Несмотря на то, что БЭБ вносит большой вклад в то, чтобы избавиться от российских и белорусских компаний в Украине, в некоторых случаях аресты имущества или корпоративных прав оказываются просто не эффективными, и очень быстро обжалуются в судах.