В Раде признали неудовлетворительной работу руководства БЭБ

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике признал неудовлетворительной работу Бюро экономической безопасности. Об этом на своем телеграмм-канале написал народный депутат Ярослав Железняк.

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По его словам, парламентский комитет решил рекомендовать Кабинету Министров потребовать отчет БЭБ за 2021 год.

Также парламентский комитет рекомендовал правительству провести новые конкурсы на должности высшего руководства БЭБ, чтобы перезагрузить его работу и провести полную переаттестацию всех сотрудников ведомства, кроме админперсонала.

Напомним, в начале февраля после коррупционного скандала в министерстве обороны в Украине активизировалась борьба с коррупционерами всех уровней. В частности 1 февраля подозрение от ДБР получил бывший замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, подозреваемый в причастности к закупкам продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Кроме этого был уволен руководитель Таможенной службы и анонсированы кадровые съемы во всем руководящем составе этой структуры .