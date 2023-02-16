ВАКС решил конфисковать имущество российского олигарха Дерипаски в Украине

Высший антикоррупционный суд 16 февраля удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства имущества в Украине российского олигарха Олега Дерипаски. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин.

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"Друзья Путина продолжают терять деньги и влияние. По материалам Офиса генерального прокурора было национализировано имущество подсанкционного российского олигарха, приближенного к президенту страны-агрессора. Он непосредственно причастен к военным преступлениям, совершаемым РФ", - написал он.

Генпрокурор указал, что о причастности Дерипаски к убийствам мирных граждан и разрушению украинских городов свидетельствует то, что именно его холдинг находится среди тех, кто обеспечивает сырьем, в том числе украинского происхождения, оборонно-промышленный комплекс РФ.

В общей сложности было национализировано 350 объектов собственности, среди которых корпоративные права заводов и карьеров, комплекс морского порта, квартиры, административные здания, производственные цеха, сотни единиц транспортных средств и специальной техники, а также денежные активы: общая стоимость конфискованных активов составляет свыше 2 миллиарда гривен.

В свою очередь Служба безопасности Украины, которая предоставляла Минюсту материалы по активам Дерипаски, говорит, что их общая стоимость составляет 10 миллиардов гривен.

Как указывают в Минюсте, Дерипаска – один из самых богатых российских миллиардеров, контролирует и владеет значительными долями групп компаний "Русал", "Базовый элемент" и En+ Group.

В частности, объединенная компания "Русал" является вторым по величине производителем алюминия в мире, а также контролирует российские предприятия, производящие бронетехнику, которую в дальнейшем вооруженные силы РФ используют в войне против Украины.

Отмечается, что ВАКС, в частности, решил взыскать в доход государства:

- 100% ООО "Глуховский карьер кварцитов" (Сумская область, село Баничи);

- 100% ООО "Николаевский глиноземный завод" (Николаевская область, село Галицыново);

- 100% ООО "Компания "Алюминий Украины" (Киев);

- 100% ООО "Гуардон Украины" (Киев);

- 100% ООО "Сервисный центр "Металлург" (Галицыново);

- 100% ООО "Час IT" (Галицыново);

- 99% ООО "Охрана НГЗ" (Галицыново);

- 100% ООО "Центр учета Николаев" (Галицыново);

- 100% благотворительного фонда "Центр социальных программ" (Николаев);

- 100% ООО "Запорожалюминторг" (Запорожье);

- 29,5363% АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (Запорожье);

- 100% ЧАО "Хустский карьер" (Закарпатская область, село Рокосово);

- 100% ЧАО "Жежелевский карьер" (Винницкая область, село Жежелев).



Напомним, что в Минюсте анонсировали иск о конфискации активов Дерипаски еще в сентябре 2022 года, однако подали его лишь в январе. Ведомство также собиралось подать аналогичные иски о взыскании в доход государства частных активов других подсанкционных лиц, в том числе бывшего президента Виктора Януковича и бежавшего из Украины опального бизнесмена Сергея Курченко. Имущество Януковича Высший антикорсуд уже решил конфисковать 14 декабря.

Первым же подобным решением ВАКС стала 1 сентября конфискация активов другого российского олигарха – Владимира Евтушенкова. Впоследствии правительство определило Фонд государственного имущества уполномоченным органом управления этими активами.