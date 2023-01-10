Минюст подал иск в ВАКС о взыскании активов российского олигарха Дерипаски

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства к Олегу Дерипаске, который является одним из богатейших российских олигархов.

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Об этом 10 января сообщила пресс-служба Минюста.

Уточняем, что Дерипаска считается приближенным лицом к президенту России Владимиру Путину. Он владеет значительными долями групп компаний "Русал", "Базовый элемент", "Эн+групп".

"К Олегу Дерипаске применены санкции как Украиной, так и США, ЕС, Великобританией, Польшей, Швейцарской Конфедерацией, Австралией и Новой Зеландией. Из полученных ответов на запросы Минюста и согласно международным санкциям усматривается, что подсанкционное лицо является гражданином России, поддерживает путинский режим, поскольку привлечено к получению выгоды от правительства России и производству бронетехники, применяемой страной-агрессором в войне против Украины", – прокомментировала заместитель министра Ирина Мудрая.

Минюст, по ее словам, собрал достаточную доказательную базу для обращения в ВАКС по поводу взыскания активов Дерипаски в Украине.

В частности, ведомство получило информацию, что группа металлургических предприятий "Объединенная компания "Русал" поставляет алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса, непосредственно осуществляющим разработку, производство и снабжение нужд российской армии.

Часть алюминиевой продукции, по данным Минюста, производится из сырья украинского происхождения производства ООО "Николаевский глиноземный завод" (НВЗ).

Выяснилось также, что Дерипаска из-за групп связанных компаний владеет значительными активами в Украине: ООО "Глуховский карьер кварцитов", ЧАО "Хустский карьер", ЧАО "Жежелевский карьер", ООО "Гуардон Украины", ООО "Компания "Алюминий Украины", ООО "Сервисный центр "Металлург", ООО "ЧАС IТ", ООО "Охрана НГЗ", ООО "Центр учета Николаев", Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ", ООО "Запорожаллюминторг", АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат", нежилой недвижимостью, техникой и т.д.

Напомним, что в Минюсте анонсировали иск по конфискации активов Дерипаски в сентябре 2022 года. Тогда ведомство заявило, что подаст аналогичные иски о взыскании в доход государства частных активов других подсанкционных лиц, в частности бывшего президента Виктора Януковича и бежавшего из Украины опального бизнесмена Сергея Курченко.

Тогда же ВАКС впервые конфисковал активы российского олигарха – Владимира Евтушенкова. Впоследствии правительство определило Фонд государственного имущества уполномоченным органом управления активами, взимаемыми в доход государства из-за применения санкций к Евтушенкову.