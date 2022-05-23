Зеленский подписал закон о конфискации имущества у тех, кто поддерживает войну РФ против Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон, что предусматривает конфискацию активов лиц, которые поддерживают российскую вооруженную агрессию в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

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Закон устанавливает новый вид санкций путем взыскания активов, физического или юридического лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться. Определены четкие критерии, по которым лицо может быть отнесено к кругу тех, на кого распространяется действие такой санкции.

"Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников", – сказано в сообщении со ссылкой на Зеленского.

Закон определяет, что ответственным за поиск активов и обращение в суд будет Министерство юстиции Украины. Министерство должно организовать работу по выявлению и розыску подлежащих блокированию активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, осуществление административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства будет осуществлять Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Напомним, 12 мая Рада приняла закон, которые предусматривает конфискацию имущества лиц, что поддерживают войну России в Украине.