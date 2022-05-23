Зеленський підписав закон про конфіскацію майна у тих, хто підтримує війну проти України

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає конфіскацію активів осіб, які підтримують російську збройну агресію в Україні. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

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Закон встановлює новий вид санкцій шляхом стягнення активів, фізичної чи юридичної особи, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Визначено чіткі критерії, за якими особа може бути віднесена до кола тих, на кого поширюється дія такої санкції.

"Процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які так чи інакше підтримують агресію окупантів проти України, дозволить швидко та ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів. Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес. Сподіваюся на продуктивну взаємодію всіх його учасників", – сказано у повідомленні з посиланням на Зеленського.

Закон визначає, що відповідальним за пошук активів та звернення до суду буде Міністерство юстиції України. Міністерство має організувати роботу з виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, що підлягають блокуванню, зазначених у рішеннях Ради національної безпеки та оборони України.

Крім того, здійснення адміністративного судочинства у справах щодо застосування санкції через стягнення активів у дохід держави здійснюватиме Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

Нагадаємо, 12 травня Рада ухвалила закон, який передбачає конфіскацію майна осіб, що підтримують війну Росії в Україні.