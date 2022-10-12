- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Зеленский обновил блокировку активов Януковича, Курченко, Дерипаски и экс-министра обороны Лебедева
Президент Владимир Зеленский издал отдельный указ №694 от 12 октября, предусматривающий введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в виде блокирования на 10 лет активов в отношении четырех человек, к которым подобная мера уже была применена.
В частности, решение касается бывшего президента Виктора Януковича, приближенного к нему во время президентства бизнесмена Сергея Курченко и экс-министра обороны Павла Лебедева. Соответствующий пункт в приложении к указу №151 от 9 апреля 2021 года, соответственно, решено исключить.
Кроме того, обновлено применение подобной меры относительно российского олигарха Олега Дерипаски. Соответствующий пункт из приложения к указу №266 от 24 июня 2021 также исключен.
Он предусматривал блокировку активов бизнесмена на меньший срок – на три года. В то же время предыдущее решение относительно Януковича, Курченко и Лебедева, напротив, предполагало вообще бессрочную блокировку.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что вышеуказанное решение необходимо для юридического оформления конфискации активов по новой процедуре: Министерство юстиции выражало намерение подать иски о взыскании в доход государства частных активов ряда подсанкционных лиц, в частности как раз Януковича, Курченко и Дерипаски.
До этого первый такой иск Минюст подал в Высший антикоррупционный суд 24 августа, и уже 1 сентября тот в полном объеме удовлетворил его, решив взыскать в доход государства активы подсанкционного российского олигарха Владимира Евтушенкова, которого называют человеком из ближайшего круга президента РФ Владимира Путина.