Зеленский обновил блокировку активов Януковича, Курченко, Дерипаски и экс-министра обороны Лебедева

Президент Владимир Зеленский издал отдельный указ №694 от 12 октября, предусматривающий введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в виде блокирования на 10 лет активов в отношении четырех человек, к которым подобная мера уже была применена.

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В частности, решение касается бывшего президента Виктора Януковича, приближенного к нему во время президентства бизнесмена Сергея Курченко и экс-министра обороны Павла Лебедева. Соответствующий пункт в приложении к указу №151 от 9 апреля 2021 года, соответственно, решено исключить.

Кроме того, обновлено применение подобной меры относительно российского олигарха Олега Дерипаски. Соответствующий пункт из приложения к указу №266 от 24 июня 2021 также исключен.

Он предусматривал блокировку активов бизнесмена на меньший срок – на три года. В то же время предыдущее решение относительно Януковича, Курченко и Лебедева, напротив, предполагало вообще бессрочную блокировку.

Напомним, что вышеуказанное решение необходимо для юридического оформления конфискации активов по новой процедуре: Министерство юстиции выражало намерение подать иски о взыскании в доход государства частных активов ряда подсанкционных лиц, в частности как раз Януковича, Курченко и Дерипаски.

До этого первый такой иск Минюст подал в Высший антикоррупционный суд 24 августа, и уже 1 сентября тот в полном объеме удовлетворил его, решив взыскать в доход государства активы подсанкционного российского олигарха Владимира Евтушенкова, которого называют человеком из ближайшего круга президента РФ Владимира Путина.