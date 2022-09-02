Кабмин просит снова наложить санкции на экс-главу МВД Захарченко, чтобы конфисковать его имущество

Кабинет министров на заседании 2 сентября принял распоряжение, которым предлагает вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкции в виде блокирования активов к бывшему министру внутренних дел (2011-2014) Виталию Захарченко, скрывающемуся в России .

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Как говорится в сообщении Министерства экономики, это позволит взыскать в пользу государства имущество и активы экс-чиновника согласно вступившим в действие 24 мая изменениям в закон о санкциях, что стало бы "расплатой для жандарма Януковича".

"Лица, подпадающие под действие закона о санкциях, - враги нашего государства, развязавшие агрессию, способствующие ей или поддерживающие - должны максимально болезненно ощутить последствия своих действий. Работа продолжается. Совсем скоро украинцы будут иметь хорошие, а отдельные представители страны-агрессора, соответственно, не очень хорошие новости от межведомственной рабочей группы и правительства", - заявила министр Юлия Свириденко.

В ведомстве напоминают, что еще 26 февраля 2021 года к Захарченко украинскими властями были применены санкции, в частности, блокирование активов, временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, но "согласно законодательству, действующему в то время".

"Однако изменения в санкционное законодательство, вступившие в силу в мае 2022 года, содержат более мощные и эффективные инструменты применения санкций. В частности, применение блокирования активов в новой редакции закона дает возможность Министерству юстиции обратиться в Высший антикоррупционный суд с представлением о взыскании активов. Также блокирование активов может распространяться не только на подсанкционное лицо, но и на связанных с ним людей", - пояснили в Минэкономики.

Напомним, что первый такой иск Минюст подал в Высший антикоррупционный суд 24 августа, и уже 1 сентября тот в полном объеме удовлетворил его, решив взыскать в доход государства активы подсанкционного российского олигарха Владимира Евтушенкова, которого называют человеком из ближайшего круга президента РФ Владимира Путина.

После этого в Минюсте выразили намерение уже в сентябре подать новые иски о взыскании в доход государства частных активов еще ряда подсанкционных лиц, в том числе сбежавших из Украины бывшего президента Виктора Януковича и опального бизнесмена Сергея Курченко, а также российского миллиардера Олега Дерипаски.

Отметим также, что в начале августа Государственное бюро расследований завершило расследование и передало в суд дело против Захарченко, его заместителя Виктора Ратушняка и начальника департамента материального обеспечения МВД Павла Зинова о ввозе ими в Украину гранат из РФ для разгона протестов на Майдане в январе 2014 года.