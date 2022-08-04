ЕС ввел санкции против Януковича и его сына из-за войны РФ против Украины

Совет Европейского союза 4 августа принял решение ввести новые ограничительные меры в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра - уже в ответ на продолжающуюся необоснованную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины.

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Как говорится в сообщении Совета ЕС, их имена были внесены в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются санкции за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства, а также - в случае с Александром Януковичем - за проведение сделок с сепаратистскими группировками на Донбассе.

ЕС также подчеркивает, что продолжит оказывать сильную поддержку общей экономической, военной, социальной и финансовой устойчивости Украины, включая гуманитарную помощь.

Кроме того, союз решительно осуждает неизбирательные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и призывает ее немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Необходимо соблюдать международное гуманитарное право, в том числе в отношении обращения с военнопленными. Украинцам, особенно детям, которых насильно вывезли в Россию, необходимо немедленно разрешить безопасное возвращение. Россия, Беларусь и все виновные в совершении военных преступлений и других наиболее тяжких преступлений будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом", - заявили также в ЕС.

Напомним, что 4 марта ЕС также продлил на полгода до 6 сентября 2022 года ограничения против Януковичей, введенные в рамках пакета санкций против чиновников, подозреваемых Украиной в растрате госсредств и злоупотреблении служебным положением. В то же время отметим, что в ЕС существует практика отмены таких решений Европейским судом общей юрисдикции после того, как соответствующие сроки санкций против Януковича и его сына уже истекают.

В свою очередь, против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка, а также бизнесмена Сергея Курченко санкции в марте были продлены на год - до 6 марта 2023 года.

Отметим при этом, что за год до того Совет ЕС исключил из этого санкционного списка бывшего вице-премьер-министра (2012-2014) Сергея Арбузова и бывшего министра образования (2010-2014) Дмитрия Табачника. Еще в 2021 году из него был исключен экс-министр доходов и сборов и глава Налоговой службы Александр Клименко.