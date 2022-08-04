ЄС ввів санкції проти Януковича та його сина через війну РФ проти України

Рада Європейського союзу 4 серпня прийняла рішення запровадити нові обмежувальні заходи щодо колишнього президента України Віктора Януковича і його сина Олександра - вже у відповідь на необґрунтовану і неспровоковану військову агресію Росії проти України.

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Як йдеться у повідомленні Ради ЄС, їхні імена були внесені до списку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються санкції за їхню роль у підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, стабільності та безпеці держави, а також – у випадку з Олександром Януковичем – за проведення угод із сепаратистськими угрупованнями на Донбасі.

ЄС також наголошує, що продовжуватиме сильну підтримку загальної економічної, військової, соціальної та фінансової стійкості України, включаючи гуманітарну допомогу.

Крім того, союз рішуче засуджує невибіркові напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру та закликає її негайно та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Необхідно дотримуватися міжнародного гуманітарного права, у тому числі щодо поводження з військовополоненими. Українцям, особливо дітям, яких насильно вивезли до Росії, необхідно негайно дозволити безпечне повернення. Росія, Білорусь та всі винні у скоєнні військових злочинів та інших найбільш тяжких злочинів будуть притягнуті до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права", - заявили також у ЄС.

Нагадаємо, що 4 березня ЄС також продовжив на півроку до 6 вересня 2022 року обмеження проти Януковичів, введені в рамках пакету санкцій проти чиновників, підозрюваних Україною у розтраті держкоштів та зловживанні службовим становищем. Водночас зазначимо, що в ЄС існує практика скасування таких рішень Європейським судом загальної юрисдикції після того, як відповідні строки санкцій проти Януковича та його сина вже спливають.

У свою чергу проти екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його заступника Віктора Ратушняка, а також бізнесмена Сергія Курченка санкції у березні були продовжені на рік - до 6 березня 2023 року.

Зазначимо при цьому, що за рік до того Рада ЄС виключила з цього санкційного списку колишнього віце-прем'єр-міністра (2012-2014) Сергія Арбузова та колишнього міністра освіти (2010-2014) Дмитра Табачника. Ще у 2021 році з нього було виключено екс-міністра доходів та зборів і голову Податкової служби Олександра Клименка.