Суд ЕС отменил очередное истекшее продление санкций против Януковичей

Европейский суд общей юрисдикции аннулировал решения Совета ЕС от 4 марта 2019 года, которыми было продлено до 6 марта 2020 года замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его старшего сына Александра. Об этом говорится в сообщении суда.

"Совет не смог продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективное судебное разбирательство были соблюдены в уголовном процессе, лежащем в основе этого продления, и который в ведется в отношении этих лиц украинскими властями", — отмечается в нем.

Суд напоминает, что санкции изначально были введены против Януковичей в марте 2014 года на один год, поскольку в их отношении в Украине них было открыто уголовное дело по подозрению в преступлениях, связанных с хищением государственных средств и их незаконным выводом из Украины.

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В марте 2015 года санкции были продлены на год также на том основании, что Януковичи были привлечены украинскими властями к уголовной ответственности за хищение госсредств. Однако 15 сентября 2016 года Европейский суд общей юрисдикции это продление санкций аннулировал.

В марте 2016, 2017 и 2018 годов Совет ЕС снова продлевал ограничительные меры в отношении Януковичей на год, но эти решения систематически отменялись судом.

"В решениях, вынесенных сегодня, суд отмечает, что хотя Совет может основывать ограничительные меры на решении компетентного органа третьего государства о возбуждении и проведении уголовного разбирательства в связи с незаконным присвоением госсредств этого государства, Совет должен убедиться, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту соблюдались этим органом", — говорится в сообщении.

Суд также подчеркивает, что в самом акте о введении санкций должно быть указано, что Совет ЕС убедился, что решение властей третьей страны было принято с соблюдением этих прав.

Кроме того, отмечается, что в случае расследования против фигурантов санкций в течение нескольких лет, как в случае с Януковичами, Совет ЕС должен был убедиться, что было соблюдено и право заинтересованных лиц на рассмотрение их дела в разумные сроки, чего, по мнению суда, сделано не было, и, соответственно, решение Совета ЕС о продлении санкций было ошибочным и подлежит отмене.

В то же время суд констатирует, что решения о продлении ЕС в марте 2020 и в марте 2021 годов санкций против себя Януковичи также обжаловали, но пока он не вынес решения по этим делам.

Напомним, что 4 марта Совет ЕС исключил бывшего вице-премьер-министра (2012-2014) Сергея Арбузова и бывшего министра образования (2010-2014) Дмитрия Табачника из списка бывших высокопоставленных украинских чиновников времен президентства Януковича, к которым применялись санкции ввиду подозрения их в присвоении государственных средств или активов. Александр и Виктор Януковичи, как и отмечено выше, в списке остались — им санкции продлили еще на год, до 6 марта 2022 года.