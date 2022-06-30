Справу про підбурювання Януковичем охоронця до дезертирства та переправлення 20 осіб до РФ передали до суду

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича та керівника його охорони Костянтина Козаря. Як йдеться у повідомленні відомства, обвинувальний акт за фактом підбурювання та вчинення дезертирства, а також незаконного переправлення осіб через державний кордон України вже скеровано до суду.

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Встановлено, що 23 лютого 2014 року близько 1:30 Янукович, діючи спільно зі своїми охоронцями та іншими особами, поза пунктом пропуску через державний кордон із околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області трьома гелікоптерами Збройних сил Росії незаконно переправили через державний кордон України до РФ не менше 20 осіб.

Крім цього, встановлено, що 24 лютого Янукович вирішив остаточно залишити територію України та, перебуваючи на території однієї з військових частин Чорноморського флоту РФ у Гагарінському районі Севастополя, схилив начальника своєї охорони до дезертирства.

Військовослужбовець ухилився від проходження військової служби та за сприяння представників силових відомств Росії у ніч на 24 лютого вже морським судном разом з колишнім президентом та кількома іншими особами залишив територію України та в подальшому до місця несення служби не повернувся.

Нагадаємо, що про підозру у цій справі Януковичу повідомили ще на початку лютого. Начальнику його охорони про підозру було повіломлено ще у листопаді 2021 року. Йому інкримінують частину 2 статті 408 Кримінального кодексу (дезертирство зі зброєю або за попередньою змовою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Зазначимо також, що тиждень тому ДБР повідомило про завершення розслідування стосовно Януковича та колишнього заступника міністра юстиції Володимира Богатиря за обставинами захоплення експрезидентом державної влади в 2010 році та пособництва йому у цьому.