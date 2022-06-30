Дело о подстрекательстве Януковичем охранника к дезертирству и переправке 20 человек в РФ ушло в суд

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича и руководителя его охраны Константина Козаря. Как говорится в сообщении ведомства, обвинительный акт по факту подстрекательства и совершения дезертирства, а также незаконной переправки лиц через государственную границу Украины уже направлен в суд.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Установлено, что 23 февраля 2014 года около 1:30 Янукович, действуя совместно со своими охранниками и другими лицами, вне пункта пропуска через государственную границу с окрестностей села Урзуф Мангушского района Донецкой области тремя вертолетами Вооруженных сил России незаконно переправили через государственную границу Украины в РФ не менее 20 человек.

Кроме того, установлено, что 24 февраля Янукович решил окончательно покинуть территорию Украины и, находясь на территории одной из воинских частей Черноморского флота РФ в Гагаринском районе Севастополя, склонил начальника своей охраны к дезертирству.

Военнослужащий уклонился от прохождения военной службы и при содействии представителей силовых ведомств России в ночь на 24 февраля на морском судне вместе с экс-президентом и несколькими другими лицами покинул территорию Украины и в дальнейшем в место несения службы не вернулся.

Напомним, что о подозрении по этому делу Януковичу сообщили еще в начале февраля. Начальник его охраны о подозрении был уведомлен еще в ноябре 2021 года. Ему инкриминируют часть 2 статьи 408 Уголовного кодекса (дезертирство с оружием или по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Отметим также, что неделю назад ДБР сообщило о завершении расследования в отношении Януковича и бывшего заместителя министра юстиции Владимира Богатыря по обстоятельствам захвата экс-президентом государственной власти в 2010 году пособничества ему в этом.