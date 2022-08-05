Дело о завозе руководством МВД гранат из РФ для разгона Майдана в 2014 году передали в суд

Государственное бюро расследований завершило расследование и передало в суд дело против бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его заместителя Виктора Ратушняка и начальника департамента материального обеспечения МВД Павла Зинова.

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Как говорится в сообщении ГБР, в январе 2014 года чиновники незаконно переправили самолетом с территории России ручные газовые гранаты "Дрейф-2", свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М" и ручные дымовые гранаты российского производства. Указано, что эти спецсредства не прошли экспертизу относительно возможности и порядка их применения в отношении людей.

В то же время в январе-феврале того же года спецсредства были противоправно применены подразделениями милиции особого назначения "Беркут" МВД Украины против участников акций протеста в центре Киева. В результате их использования 137 митингующих получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Также следствие считает, что тогдашние чиновники растратили более 1 миллиона гривен бюджетных средств на растаможку указанных спецсредств.

Экс-чиновники обвиняются в превышении власти по предварительному сговору группой лиц, растрате бюджетных средств в особо крупных размерах и незаконному препятствованию проведению акций протеста с применением физического насилия (часть 3 статьи 365 в редакции от 2011 года и часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса).

Обвиняемым заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, они объявлены в розыск. По оперативной информации, они скрываются на территории РФ.

Неиспользованные гранаты были изъяты в ходе расследования. После начала полномасштабной российской агрессии в 2022 году они были переданы Национальной полиции Украины.

"Высшее руководство Российской Федерации снабжало оружием бывшее руководство Украины, чтобы подавить акции протеста в Киеве, но сегодня эти гранаты помогают защищать Украину от российских оккупантов", - заявили в ГБР.