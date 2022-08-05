Справу про завезення керівництвом МВС гранат з РФ для розгону Майдану в 2014 році передали до суду

Державное бюро розслідувань завершило розслідування і передало до суду справу проти колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченкау, його заступника Віктора Ратушняка та начальника департаменту матеріального забезпечення МВС Павла Зінова.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як ідеться у повідомленні ДБР, у січні 2014 року експосадовці незаконно переправили літаком з території Росії ручні газові гранати "Дрейф-2", світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М" та ручні димові гранати російського виробництва. Вказано, що ці спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей.

Водночас у січні-лютому того ж року спецзасоби були протиправно застосовані підрозділами міліції особого призначення "Беркут" МВС України проти учасників акцій протесту в центрі Києва. У результаті їх використання 137 мітингувальників отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Також слідство вважає, що тодішні посадовці розтратили понад 1 мільйон грн бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів.

Експосадовці обвинувачуються у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб, розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту із застосуванням фізичного насильства (частина 3 статті 365 у редакції від 2011 року та частина 5 статті 191 Кримінального кодексу).

Обвинуваченим заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та оголошено в розшук. За оперативною інформацією, вони переховуються на території РФ.

Невикористані ж гранати були вилучені у ході розслідування. Після початку повномасштабної російської агресії в 2022 році вони були передані до Національної поліції України.

"Вище керівництво Російської Федерації постачало зброю колишньому керівництву України, щоб придушити акції протесту в Києві, але сьогодні ці гранати допомагають боронити Україну від російських окупантів", - заявили у ДБР.