Кабмин предлагает ввести санкции против 350 юрлиц из структуры "Росатома" и их руководителей

Кабинет министров решил внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении российской государственной корпорации "Росатом" как одного из ключевых субъектов российской экономики и рычагов влияния и давления в вопросах внешней политики РФ. Об этом сообщает Министерство экономики.

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В целом санкции предлагается ввести против более 350 юридических лиц, связанных с "Росатомом": речь идет о предприятиях и организациях, входящих в его состав и их дочерних компаниях, расположенных как на территории государства-агрессора, так и за его пределами.

Этим же решением принято внести на рассмотрение СНБО предложения по одобрению санкций против физических лиц, являющихся руководителями "Росатома" и связанных с ним юрлиц (таких в перечне, соответственно, также более 350).

Как указывают в ведомстве, они отвечают за реализацию политики РФ против Украины и принимают непосредственное участие в принятии решений и "совершении актов ядерного терроризма" на территории Украины.

В частности, как отметил в своем сообщении в Facebook министр энергетики Герман Галущенко, в список попал и советник генерального директора "Росатома" Ренат Карчаа, который 1 августа выступил в качестве гида по оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции во время визита туда миссии Международного агентства по атомной энергии.

"Сегодня - гид на станции, а завтра - получаешь санкции. Вчера весь мир наблюдал, как он проводит "экскурсию" для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, дезинформируя на каждом шагу. А сегодня он уже подсанкционное лицо, которому теперь никто не пожмет руку", – отметил чиновник.

Предложения по указанным санкционным мерам, в частности против "Росатома", предварительно были рассмотрены и рекомендованы к рассмотрению Кабмином новосозданной межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко.

Кроме того, правительство приняло решение внести на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций против 82 физических и 53 юридических лиц, причастных к незаконному распространению образовательных стандартов России на оккупированных ею территориях Украины. В частности, в списке есть Воронежский институт высоких технологий, Международный институт компьютерных технологий и Сибирский университет потребительской кооперации.

Еще одним решением правительства СНБО предлагается рассмотреть применение санкций к физическим и юридическим лицам РФ и Беларуси, способствовавшим широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, участвующих в организации схем обхода санкций, примененных США и Евросоюзом и создающих угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины.

В этом перечне - 132 физических и 179 юридических лиц, в том числе Новосибирский авиаремонтный завод, Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Сазыкина и 150-й авиационный ремонтный завод.

Напомним также, что на днях Кабмин инициировал введение санкций против компаний, снабжающих продуктами питания российскую армию.