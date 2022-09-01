В ОП удивлены продолжительностью осмотра ЗАЭС экспертами МАГАТЭ: "успели послушать только сказки "Росатома"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает странной продолжительность осмотра состояния Запорожской атомной электростанции экспертами Международного агентства по атомной энергии в ходе их визита 1 сентября. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

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"Выглядит очень странно, на мой взгляд. Украинская сторона считает, что когда миссия такого уровня - а это прежде всего инженерная, ядерная миссия, это не просто приехали посмотреть на территорию столовой, например, это миссия, которая имеет конкретные алгоритмы изучения того, что происходит именно с механизмом управления такой сложной инфраструктурой, какой является АЭС - это удивительно, что два часа", - отметил Подоляк.

Он напомнил, что в МАГАТЭ заявили, что оставят на объекте определенное количество своих представителей на постоянной основе, однако высказался и об этом скептически.

"Будем смотреть на это. Но еще раз: за два часа, тем более когда возле тебя крутятся россияне, умеющие рассказывать, что здесь что-то прилетело, здесь яблоко упало, здесь нам это было сделано, мне кажется, что из тех двух с половиной часов, которые комиссия находилась в полном составе на станции, можно было только послушать удивительные сказки в исполнении представителя "Росатома". Не более того", - добавил советник главы ОП.

При этом Подоляк указал, что нужно все же дождаться отчета МАГАТЭ, хотя и усомнился в в способности ее экспертов быстро делать адекватные выводы из увиденного.

"Я понимаю, что мы не можем анонсировать, потому что, может, люди за полчаса четко поняли по индикаторам, в каком состоянии находится реактор и что происходит в других технических помещениях АЭС. Может, они сделают такой оптимальный инженерный отчет, посмотрим. Но давайте вспомним Amnesty International, Международный комитет Красного креста. Они все делают странные, обтекаемые заявления, в которых нет никакой конкретики", - заявил он.

По словам представителя Офиса президента, заявления международных организаций "точно не побуждают сторону конфликта", в данном случае Россию, чтобы та вернулись к определенным правилам. В то же время, по его мнению, это могут сделать только Вооруженные силы Украины.

"Считать, что что-то должно подтолкнуть Путина к тому, чтобы он принял какие-то правильные решения, это неправильно, пока это не сделает ВСУ с точки зрения тактических поражений российской армии на юге, в центре нашей страны, на востоке нашей страны. Единственное, что понимает господин Путин - это прямой удар Вооруженными силами по его армии", - добавил Подоляк.

При этом советник главы ОП выразил уверенность, что россияне не допустят реальную аварию на Запорожской АЭС, поскольку это также будет нести угрозу самой России.

"Это надо иметь интеллект, чтобы взорвать атомную станцию и не учитывать все риски, возникающие для территории самой РФ. Это нонсенс просто для них. Они работают на ЗАЭС именно с элементами такого демонстративного шантажа, не более того... Мы должны понимать, что все же интеллект российской армии таков, что они действительно могут повлечь за собой какие-то технологические катастрофы, но не столь масштабную, как мы себе думаем", - считает он.

Для обеспечения же международных гарантий невозможности технологической катастрофы в городе Энергодар, как указал Подоляк, нужно сделать несколько шагов.

"Первое - это действительно демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС. Второе - отвести все войска России хотя бы на 10-15 километров. Третье - если Россия это не делает, нужно ввести оптимальные жесткие санкции против атомной отрасли РФ. Четвертое - вместо заявлений МАГАТЭ, ООН и такого прочего нужно вывести Россию из состава всех этих организаций для того, чтобы не было влияния, не было права вето – я особенно говорю об ООН", – сказал он.

Представитель президентского офиса отметил необходимость пересмотра глобальной системы безопасности, в частности, чтобы Россия перестала быть постоянным членом Совета безопасности ООН и чтобы организация начала принимать резолюции, которые бы другими странами воспринимались "как резолюции действия, а не резолюции, чтобы отбиться от вопросов".

Примечательно также, что ведущая, которая интервьюировала Подоляка, после этого высказала мнение, что "пожалуй, оно хуже доходит, когда не в твоем доме и не в твоем городе взрывается, и если бы, не дай Бог, это произошло где-нибудь возле офиса МАГАТЭ или возле офиса ООН, такие решения, возможно, принимались бы быстрее". Отреагировать на это заявление представителю Офиса президента в эфире не дали.

Напомним, что ранее в четверг пресс-служба Верховной Рады сообщила, что ее первый вице-спикер Александр Корниенко, главы комитетов и главы парламентских делегаций Украины в международных институтах инициировали исследование незаконности, по их мнению, занятия Россией места СССР в Совбезе ООН и в самой организации.