"Извращение и пропаганда": Украинские власти жестко ответили на заявление Amnesty International о позициях ВСУ в городах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возмущен заявлением международной неправительственной организации Amnesty International о том, что украинская армия подвергает опасности гражданское население Украины, размещая свои позиции в жилых районах городов, в частности в больницах и школах. Об этом он заявил в видеокомментарии на своей странице в Facebook.

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"Я так же, как и вы, им возмущен, считаю его несправедливым. Я понимаю, что в ответ на критику Amnesty скажет: так мы же критикуем обе стороны конфликта. Но давайте четко договоримся о понимании простых вещей: такое поведение Amnesty International – это не о поиске и донесении мировой правды, а о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой", - сказал он.

По мнению Кулебы, Amnesty International пытается уравнять страну, "которая сотнями и тысячами уничтожает гражданское население, города, территории целые", и страну, которая отчаянно защищается от этого, спасая свой народ и весь континент от этого нашествия.

"Поэтому, пожалуйста, прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды, системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в Торецке Донецкой области сегодня", - указал он.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter заявил, что заявление Amnesty International свидетельствует о ее участии в российской пропагандистской кампании с целью подорвать поставки Украине западного вооружения.

"Сегодня Россия прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния. Жаль, что такая организация, как Amnesty International, принимает участие в этой кампании по дезинформации и пропаганде", - написал он.

По словам представителя ОП, единственное, что представляет угрозу жизни украинцев, — это "российская армия палачей и насильников, которая пришла в Украину совершать геноцид". Подоляк также подчеркнул, что украинские военные защищают свой народ и семьи, а жизнь людей для Украины является безусловным приоритетом, и именно поэтому она проводит эвакуацию жителей прифронтовых городов.

Кроме того, ситуацию прокомментировал на своей странице в Facebook и министр обороны Резников Алексей, заявив, что заявление Amnesty International свидетельствует о потере ею адекватности.

"Любые попытки подвергнуть сомнению право украинцев сопротивляться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизни своих детей, сопротивляться действиям России как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его бы не маскировали. Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет", - написал он.

По его словам, Украина является правовым государством, и власти всесторонне анализируют и дают оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют обязательства Украины.

"Но мы не позволим порочить нашу армию, наших ЗАЩИТНИКОВ. Это я как юрист говорю", - заявил также Резников, не объяснив имеет ли он в виду подготовку каких-либо юридических действий против Amnesty International.

Ранее в четверг эта организация опубликовала заявление, в котором указывает, что украинские войска размещают свои базы и применяют оружие в населенных жилых районах, в частности в школах и больницах.

"Такая тактика нарушает международное гуманитарное право и ставит под угрозу гражданское население, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели. Следующие из этого российские удары по населенным местностям привели к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры", - говорится в нем.

Amnesty International подчеркивает, что оборона от российских войск не освобождает украинскую армию от необходимости соблюдения международного гуманитарного права.

Однако указано, что "не все" российские атаки, задокументированные организацией, укладывались в эту логику: в некоторых местах, в частности в некоторых районах Харькова, организация не нашла доказательств того, что украинские силы были расположены в гражданских районах, а значит, РФ, обстреливая их, совершала военные преступления.

В Amnesty International при этом подчеркивают, что в подтвержденных случаях использования украинскими военными гражданских сооружений (исследовались и Харьковская, и Николаевская области, и Донбасс) доступны были и альтернативы, которые не угрожали бы гражданским - например, военные базы или густые леса поблизости, или другие сооружения, расположенные подальше от жилых районов.

Также организация отмечает, что не нашла данных о том, что находившиеся в гражданских зданиях в жилых районах украинские военные просили или помогали гражданским лицам эвакуироваться из близлежащих зданий.

Более того, там говорят, что свидетели российских ударов в указанных регионах говорят, что украинские военные действовали около их домов примерно в то же время, подвергая эти районы ответному огню со стороны оккупантов.

Исследователи Amnesty International также стали свидетелями того, как украинские силы использовали больницы в качестве де-факто военных баз в пяти местах. Кроме того, указывается, что ВСУ регулярно создают базы в школах городов и сел на Донбассе и в районе Николаева, и войска РФ наносили удары по многим школам, которые использовала украинская армия.

Так, в 22 из 29 посещенных школ исследователи Amnesty International либо нашли солдат, использовавших помещение, либо нашли доказательства текущей или более ранней военной деятельности, включая наличие военной одежды, выброшенной амуниции, армейских пайков и военных транспортных средств.

"В городке восточнее Одессы Amnesty International стала свидетелем широкого использования украинскими военными гражданских территорий для проживания и в качестве плацдарма, включая размещение бронетехники под деревьями в жилых кварталах и использование двух школ в густонаселенных жилых районах", - говорится в заявлении.

Однако в то же время Amnesty International подчеркивает, что практика украинских военных по размещению военных объектов в населенных пунктах никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки России.

"Все стороны конфликта должны всегда различать военные цели и гражданские объекты и принимать все возможные меры предосторожности, в том числе по выбору оружия, чтобы свести к минимуму ущерб для гражданского населения. Неизбирательные атаки, которые убивают или ранят гражданских лиц или наносят ущерб гражданским объектам, являются военными преступлениями", - указывают в организации.

Она призвала украинское правительство немедленно обеспечить размещение своих вооруженных сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданских лиц из районов, где действуют военные.

Отметим также, что Кабинет министров 2 августа официально распорядился начать обязательную эвакуацию населения, остающегося на подконтрольной Украине части Донецкой области, в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей. Фактически же она началась даже чуть раньше, и 2 августа первые эвакуированные поездом из Покровска уже прибыли в Кропивницкий.

Стоит также отметить, что, как сообщили в Amnesty International Ukraine, фиксированием фактов и подготовки материалов во время вооруженных конфликтов занимается отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International. Как объяснили "Громадському" в украинском офисе организации, это означает, что он не участвовал ни в подготовке, ни в распространении указанного отчета, который и вызвал скандал.