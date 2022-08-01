Николаев снова под обстрелами: разрушен травмпункт, сгорел склад с лекарствами, есть раненые (ФОТО)

В результате очередного массированного обстрела Николаева российскими войсками после 1:00 1 августа были поражены, в частности, частные дома и дворы, а ранения получили три человека. Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.

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"В результате обстрела возник пожар на территории медицинского диспансера. Сгорел гуманитраный склад с медицинскими препаратами и продовольствием. Без жертв. Также разбит травмпункт одной из больниц, повреждены четыре здания, медицинский автотранспорт, выбиты окна. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении.

В свою очередь, мэр города Александр Сенкевич также рассказал в своем Telegram-канале о разрушении травмпункта, отметив также, что персонал и пациенты не пострадали.

"Здание частично разрушено. От ударной волны и обломков окна вылетели и в соседних лечебных отделениях. Этот травмпункт мы открыли в конце 2019 года. Его возводили с нуля. Фактически это было первое здание лечебного учреждения, построенное за последние 20 лет в Николаеве. И это был один из самых современных травмпунктов Украины", - указал городской голова.

В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщают об обстреле 1 августа Заводского района Николаева и пожаре крыши двухэтажного здания диспансера.

Пожарные ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров. Кроме того, из-за попадания боеприпасов спасатели тушили пожар одноэтажного жилого дома на улице Лягина, возникший на площади 15 квадратных метров.

Накануне, 31 июля, как сообщают в ОВА, в 10:42 и 11:25 были обстрелы окрестностей села Новониколаевка Первомайской общины Николаевского района. В результате одного из них произошло возгорание полей с зерновыми и лесополосы. Информация о повреждениях и жертвах не поступала.

Также в воскресенье в 13:40 в результате вражеских обстрелов за пределами села Галициново Галицыновской общины произошли массовые пожары на открытых территориях. Пострадавших нет.

После 16:00 и в течение ночи осуществлялись обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской общины Баштанского района, что повлекло возгорание сухой травы. Пострадавших и повреждений нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов и Березнеговатской общины. Так, около 15:20 были обстрелы территорий вблизи сел Лепетиха, Кавказ, Веселое, Красный Яр, Калуга и Маломихайловское. В результате обесточены населенные пункты Лепетихского старостинского округа. В настоящее время электроснабжение возобновлено.

В течение суток 31 июля-1 августа, по данным ГСЧС, на территории области зарегистрировано 29 пожаров, 10 из которых возникли в результате боевых действий. Так, в результате обстрелов оккупантами, попадания боеприпасов и обломков от них горели: хозяйственная постройка, сеновал и ангар с сеном на территории частного домовладения в селе Котлярово Николаевского района. Пожар был ликвидирован пожарными на общей площади 260 га.

Кроме того, спасатели ликвидировали пожар офисных помещений по улице Потемкинской в Николаеве на площади 200 квадратных метров. Еще один пожар в результате вражеских обстрелов возник в Заводском районе Николаева: там горела хозяйственная постройка на площади 30 квадратных метров.

Ликвидирован и пожар крыши спортзала на улице Спортивной площадью 8 квадратных метров, а также возгорание мусора и сухой травы на улице Кузнецкой на площади 10 квадратных метров.

В результате попадания боеприпасов и их обломков горели сухая трава, кустарники и стерня на открытой территории возле садово-виноградного общества "Вымпел" Мишково-Погореловской общины Николаевского района. Спасатели ликвидировали пожар на площади в 5 тысяч квадратных метров.

Кроме того, пожарные дважды тушили хвойный настил, лесные насаждения, сухую траву и кустарники на территории Балабановского лесного урочища на площади более 10 га.