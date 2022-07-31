Прокуратура расследует обстрел Николаева, который привел к гибели бизнесмена Вадатурского

Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по факту массированного обстрела Николаева, который привел к гибели бизнесмена, главы крупной компании "Нибулон" Алексея Вадатурского. Об этом на Facebook сообщает офис Генерального прокурора.

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"По данным следствия, ночью 31 июля 2022 года военные страны-агрессора совершили массированный обстрел Николаева. В настоящее время известно о гибели двух мирных жителей – Героя Украины Алексея Вадатурского и его супруги, еще двое получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Потерпели повреждения десятки зданий частного сектора и многоэтажки, хозяйственные постройки. Разрушен ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности, гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения, СТО", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на месте происшествия работают прокуроры окружной прокуратуры города Николаева, следователи СБУ и полиции, эксперты, спасатели.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют.

Напомним, в воскресенье, 31 июля ряд СМИ со ссылкой на собственные источники в Николаевской ОГА сообщил о гибели Вадатурского и его супруги в результате обстрела Николаева российскими войсками. Позже гибель бизнесмена подтвердили в Николаевской ОГА.

В свою очередь, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что гибель бизнесмена, главы крупного агрохолдингпа Нибулон вследствие российского обстрела Николаева была неслучайной, а была продуманным убийством.