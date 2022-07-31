Гибель Вадатурского была не случайной, а продуманным убийством, - Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что гибель бизнесмена, главы крупного агрохолдингпа Нибулон вследствие российского обстрела Николаева была неслучайной, а была продуманным убийством. Об этом Подоляк написал на своем телеграм-канале.

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"Гибель Алексея Вадатурского, по моему мнению, была не случайностью, а вполне продуманным и организованным умышленным убийством. Вадатурский был одним из самых крупных аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло – спальню – не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью", — написал Подоляк.

По его словам, российские военные продолжают кампанию террора, пытаясь запугать, дестабилизировать и сломать украинское общество.

"По мнению кремлевских маньяков, кампания по резонансным терактам высокой интенсивности (издевательство над нашими пленными и их увечья, зафиксированные на видео, ракетная атака на винницкий Дом офицеров, термобарический внутренний подрыв барака с нашими ребятами в Оленовке и точечный удар по известному лицу отношение к зерну) должно заставить украинцев опуститься на колени, открыть ворота и сдать государство. Каждое преступление заставляет нас чувствовать боль, но мы проживаем его и становимся только закаленными", - отметил советник главы ОП.

Он также выразил соболезнование семье и близким Алексея Вадатурского.

Напомним, в воскресенье, 31 июля ряд СМИ со ссылкой на собственные источники в Николаевской ОГА сообщил о гибели Вадатурского и его супруги в результате обстрела Николаева российскими войсками. Позже гибель бизнесмена подтвердили в Николаевской ОГА.