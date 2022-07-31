Загибель Вадатурського була не випадковою, а продуманим убивством, - Подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що загибель бізнесмена, голови великого агрохолдингпу Нібулон внаслідок російського обстрілу Миколаєва була невипадковою, а була продуманим вбивством. Про це Подоляк написав на своєму телеграм-каналі.

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"Загибель Олексія Вадатурського, на мою думку, була не випадковістю, а цілком продуманим та організованим умисним вбивством. Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні та великим роботодавцем. Точне влучення ракети не просто до будинку, а до конкретного крила – спальню – не залишає сумнівів у наведенні та коригуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю”, – написав Подоляк.

За його словами, російські військові продовжують кампанію терору, намагаючись залякати, дестабілізувати та зламати українське суспільство.

"На думку кремлівських маніяків, кампанія з резонансних терактів високої інтенсивності (знущання над нашими полоненими та їхні каліцтва, зафіксовані на відео, ракетна атака на вінницький Будинок офіцерів, термобаричний внутрішній підрив барака з нашими хлопцями в Оленівці та точковий удар по відомій особі) має змусити українців опуститися на коліна, відчинити ворота і здати державу", - зазначив Подоляк.

Він також висловив співчуття сім'ї та близьким Олексія Вадатурського.

Нагадаємо, у неділю, 31 липня низка ЗМІ з посиланням на власні джерела в Миколаївській ОДА повідомила про загибель Вадатурського та його дружини внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами. Пізніше загибель бізнесмена підтвердили у Миколаївській ОДА.