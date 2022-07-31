Гендиректор "Нибулона" Вадатурский погиб в результате обстрела Николаева, - СМИ

Генеральный директор компании “Нибулон” Алексей Вадатурский умер вследствие обстрела Николаева. Об этом сообщает местное издание “Никвести”, а также ряд других СМИ со ссылкой на свои источники в Николаевской ОГА.

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"НикВести" сообщило о гибели бизнесмена со ссылкой на депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко. По словам депутата Вадатурский с женой погибли в ночь на 31 июля в результате обстрела Николаева россиянами.

Позже Гончаренко удалил свой пост, однако ряд других СМИ опубликовало новость о смерти Вадлатурского ссылаясь на свои источники в Николаевской ОГА.

Алексей Вадатурский родился 8 сентября 1947 года в селе Бендзары Одесской области.

С 1991 года Ватадурский был генеральным директором сельскохозяйственного предприятия "Нибулон", с февраля 2005 года он занимал должность вице-президента Украинской зерновой ассоциации.

В 2021 году Forbes оценил состояние бизнесмена в 430 млн долларов, Вадатурский занял 24-е место в рейтинге ТОП-100 самых богатых людей Украины.