Гендиректор "Нібулону" Вадатурський загинув внаслідок обстрілу Миколаєва, - ЗМІ

Генеральний директор компанії “Нібулон” Олексій Вадатурський помер через обстріл Миколаєва. Про це повідомляє місцеве видання “Ніквесті”, а також низка інших ЗМІ з посиланням на свої джерела у Миколаївській ОДА.

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"НікВести" повідомило про загибель бізнесмена з посиланням на депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка. За словами депутата Вадатурського із дружиною загинули в ніч на 31 липня внаслідок обстрілу Миколаєва росіянами.

Пізніше Гончаренко видалив свою посаду, проте низка інших ЗМІ опублікувала новину про смерть Вадлатурського з посиланням на свої джерела в Миколаївській ОДА.

Олексій Вадатурський народився 8 вересня 1947 року у селі Бенцари Одеської області.

З 1991 року Ватадурський був генеральним директором сільськогосподарського підприємства "Нібулон", з лютого 2005 року обіймав посаду віце-президента Української зернової асоціації.

У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в 430 млн доларів, Вадатурський посів 24-е місце в рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України.