В Николаевской ОГА официально подтвердили гибель бизнесмена Вадатурского

В Николаевской областной государственной администрации официально подтвердили гибель бизнесмена , генерального директора компании “Нибулон” Алексея Вадатурского. Об этом сообщается в телеграм-канале ОГА.

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"Николаев – Город-герой. Каждый день мы теряем наших жителей, наших воинов. И сегодня наш город потерял своего Героя. Ночью в результате обстрела города трагически погибли Герой Украины, генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Афанасьевич Вадатурский и его супруга Раиса Михайловна Вадатурская. Алексей Афанасьевич сделал многое для Николаевщины, многое для Украины. Его вклад в развитие аграрной и судостроительной отрасли, развитие региона бесценен. Так много сделано – так много можно было сделать… С уважением и глубокими соболезнованиями. Покойтесь с миром", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на собственные источники в Николаевской ОГА сообщил о гибели Вадатурского и его супруги в результате обстрела Николаева российскими войсками.