У Миколаївській ОДА офіційно підтвердили загибель бізнесмена Вадатурського

У Миколаївській обласній державній адміністрації офіційно підтвердили загибель бізнесмена, генерального директора компанії "Нібулон" Олексія Вадатурського. Про це повідомляється у телеграм-каналі ОДА.

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"Миколаїв – Місто-герой. Щодня ми втрачаємо наших мешканців, наших воїнів. І сьогодні наше місто втратило свого Героя. Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська. Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розвиток регіону безцінний. Так багато зроблено – так багато можна було зробити… З повагою та глибокими співчуттями. .

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ з посиланням на власні джерела в Миколаївській ОДА повідомила про загибель Вадатурського та його дружини внаслідок обстрілу Миколаєва російськими військами.