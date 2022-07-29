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Россияне обстреляли Николаев кассетными снарядами. Есть жертвы

Россияне обстреляли Николаев кассетными снарядами. Есть жертвы

Утром 29 июля российские оккупационные войска запустили кассетные снаряды по Николаеву. В результате есть попадание в один из районов города. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

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"Есть пострадавшие. На место уже выехали скорые. Прошу всех оставаться в укрытиях!", - обратился мэр к горожанам.

Воздушная тревога была объявлена в городе в 09:53, через несколько минут стало известно о прилете ракеты.

Ранее сообщалось, что утром 29 июля армия страны-агрессора РФ в очередной раз обстреляла Харьков. Россияне попали в двухэтажное здание и высшее учебное заведение. Также враг попал в здание одного из высших учебных заведений города.

Кроме того, в ночь с 28 на 29 июля российские оккупационные войска нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области.

Автор:
Вита Молодан