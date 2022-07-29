Армия РФ обстреляла центр Харькова

Утром 29 июля армия страны-агрессора РФ в очередной раз обстреляла Харьков. Россияне попали в двухэтажное здание и высшее учебное заведение.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В 4:09 два "прилета". Оба в центральную часть города. В одном случае попадание в двухэтажный дом. Там уже работает ГСЧС - разбирают завалы, ищут под ними людей", - отметил Терехов.

Также враг попал в здание одного из высших учебных заведений города.

"Пока информации о пострадавших или погибших нет. Надеюсь, что и не будет", - добавил мэр Харькова.

"Около 4 утра враг нанес ракетные удары по центральной части Харькова. Поврежден двухэтажный дом и помещение учебного заведения. Враг ударил по еще одному памятнику архитектуры. На месте работают спасатели. Медики оказали помощь 71-летнему прохожему, который был рядом", - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, ночью 28 июля российские войска два раза подряд атаковали Харьков. Захватчики запустили по городу ракеты С-300.