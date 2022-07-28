Россияне атаковали парк Горького в Харькове: видео момента

В ночь с 27 на 28 июля российские оккупационные войска нанесли удар по парку Горького в Харькове. Мэр города Игорь Терехов опубликовал видео момента попадания снаряда.

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Известно, что аттракционы не пострадали, однако хозяйственные постройки частично повреждены. Жертв и раненых тоже нет.

"Это как надо ненавидеть само понятие красота, чтобы бить по нашему парку! Следите за проверенной информацией", - добавил Терехов.

Известно, что ночью 28 июля российские войска два раза подряд атаковали Харьков. Захватчики запустили по городу ракеты С-300.

Накануне утром 27 июля россияне также ударили по Харькову из ЗРК С-300. Тогда, в частности, в Индустриальном районе около 5 часов оккупанты повредили здание объекта критической инфраструктуры. В результате обстрела горели также 10 автомобилей.