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Россияне ударили по Харькову ракетами С-300
Утром в среду, 27 июля, россияне ударили по Харькову из ЗРК С-300. Спасатели разбирают завалы на месте прилетов.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"В 4:25 обстрел Индустриального района Харькова. Два прилета ракетами С-300. Спасатели уже на месте разбирают завалы. По их словам жертв нет, но это пока только предварительная информация. Хотелось бы, чтобы так и было", - отметил Терехов. .
Он также призвал всех находящихся в городе быть максимально осторожными.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В Индустриальном районе около 5 часов оккупанты повредили здание объекта критической инфраструктуры. В результате обстрела горели также 10 автомобилей", - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в Новобаварском из-за обстрелов выбиты окна жилого дома. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Отметим, что армия страны-агрессора РФ не прекращает террор Харькова. Российские военные утром, 26 июля, нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова.