Россияне ударили по Харькову ракетами С-300

Утром в среду, 27 июля, россияне ударили по Харькову из ЗРК С-300. Спасатели разбирают завалы на месте прилетов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В 4:25 обстрел Индустриального района Харькова. Два прилета ракетами С-300. Спасатели уже на месте разбирают завалы. По их словам жертв нет, но это пока только предварительная информация. Хотелось бы, чтобы так и было", - отметил Терехов. .

Он также призвал всех находящихся в городе быть максимально осторожными.

"В Индустриальном районе около 5 часов оккупанты повредили здание объекта критической инфраструктуры. В результате обстрела горели также 10 автомобилей", - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в Новобаварском из-за обстрелов выбиты окна жилого дома. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Отметим, что армия страны-агрессора РФ не прекращает террор Харькова. Российские военные утром, 26 июля, нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова.