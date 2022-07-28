Россияне ударили по Чугуеву в Харьковской области: попали в многоквартирный жилой дом

Ночью 28 июля русская армия обстреляла Чугуев в Харьковской области. Было попадание снаряда в многоквартирный жилой дом, произошел пожар.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня утром враг интенсивно обстрелял г. Чугуев. Предварительно - из РСЗО. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки. Было попадание снаряда в многоквартирный жилой дом, произошел пожар. Пострадавших, по предварительной информации областного Центра экстренной медицинской помощи нет", - отметил он.

Как сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева, количество пострадавших пока неизвестна. Спасатели разбирают завалы на месте происшествия.

"Сейчас имеем сообщение о сразу нескольких вражеских попаданиях в разных микрорайонах города. Уже точно известно о разрушении жилых домов, наличие и количество пострадавших уточняется", - отметила Минаева.

За прошедшие сутки враг также вел обстрелы Харьковского, Богодуховского, Изюмского районов области.

В Чугуевском районе вчера вечером пгт Печенеги было обстреляно зажигательными снарядами, возникло сразу несколько пожаров на открытых территориях. Типы взрывоопасных предметов спасатели устанавливают. Поврежден объект критической инфраструктуры.

В Харьковском районе в течение вечера очень интенсивно оккупанты обстреливали с. Циркуны, произошло 7 пожаров. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В Богодуховском районе в результате обстрелов горели поля с пшеницей.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Также враг нанес авиаудару неподалеку от Русских Тишков и вел воздушную разведку из БПЛА. В районе Изюма оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое - Мазановка и Пасека - Долина, успеха не имели и отступили" - отметил Синегубов.

Напомним, ночью 28 июля российские войска дважды подряд атаковали Харьков. Захватчики запустили по городу ракеты С-300.