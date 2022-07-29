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Российские войска за ночь обстреляли два района Днепропетровской области
В ночь с 28 на 29 июля российские оккупационные войска нанесли удары по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области. Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.
"По Никополю российская армия попала из "Градов". Сознательно стреляли по жилым кварталам. Направили туда более 40 реактивных снарядов. Повреждены 6 частных домов и хозяйственные сооружения", – рассказал Резниченко.
В Криворожском районе оккупанты со ствольной артиллерии обстреляли Зеленодольскую громаду.
В Никополе россияне повредили линию электропередач, в результате несколько тысяч частных домов остались без света. Резниченко уточнил, что раненых и погибших в результате атаки нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На месте попадания снарядов работают силы ГСЧС и аварийные бригады электриков.
Ранее под вражеский огонь попали Криворожская и Апостоловская громады Днепропетровской области. В частности, тогда россияне повредили несколько домов, водопровод и газовод. До этого, в ночь на 26 июля, армия страны-агрессора РФ ударила по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровской области.