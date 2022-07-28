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Обстрел Днепропетровской области: под огонь попали две громады
Российские оккупационные войска ночью 28 июля нанесли удары по Криворожскому району Днепропетровской области. Открывали огонь по городам и селам из "Ураганов" и ствольной артиллерии.
Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В частности, в Зеленодольской громаде Криворожского района захватчики атаковали сам Зеленодольск и Малую Костромку.
"В селе повреждены несколько домов, задели водопровод и газовод. Люди не пострадали", — уточнил Резниченко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, в Апостоловской громаде под удар попало село Украинка. Обошлось без жертв, но есть разрушения.
Ранее, в ночь на 26 июля, армия страны-агрессора РФ ударила по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровской области. До этого, в ночь на 25 июля, российские войска атаковали Днепропетровскую область. Тогда ударили по трем районам – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.