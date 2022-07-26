Российская армия обстреляла Днепропетровскую область

В ночь на 26 июля армия страны-агрессора РФ ударила по Криворожскому и Никопольскому районам Днепропетровской области.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь бесконечных воздушных тревог и обстрелов... Российская армия ударила по Криворожскому и Никопольскому районам", - отметил он.

В Широковской общине враг попал из ствольной артиллерии по селу Кошево. Повреждена линия электропередач. Люди не пострадали.

Красногригорьевскую и Марганецкую общины накрыли огнем из РСЗО. К счастью, без жертв и разрушений.

Отметим, российские войска в ночь на 25 июля атаковали Днепропетровскую область. Ударили по трем районам – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.