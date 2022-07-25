Россияне ночью нанесли удары по трем районам Днепропетровской области

Российские войска в ночь на 25 июля атаковали Днепропетровскую область. Ударили по трем районам – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Никопольский район враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО. Выпустил до 40 реактивных снарядов. Под удар попали две общины - Марганецкая и Мировская. В последней повреждены 6 частных домов и газовод", - отметил Резниченко.

Он сообщил, что от вражеских обстрелов пострадала 10-летняя девочка.

Кроме того, россияне направили две ракеты в Днепровский район области.

"Они попали по сельхозпредприятию в Любимовской общине. Там произошло возгорание двух ангаров. Пожар спасатели потушили. Никто не пострадал", - сообщил Резниченко.

В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую общину. К счастью, без жертв и разрушений.

Отметим, что российские военные ночью 23 июля обстреляли два района Днепропетровской области. В результате российской агрессии повреждены электросети и газовод.