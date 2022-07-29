Славянск снова обстреляли: город частично обесточен

29 июля утром армия страны-агрессора РФ снова обстреляла город Славянск Донецкой области. Повреждены многоэтажки в центре, а также дома в частном секторе микрорайона Северный. В настоящее время город частично обесточен.

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Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Повреждены многие здания, в том числе многоэтажки в центре города.

"Вероятно, враг нанес ракетный удар", - отметил Лях.

Кроме того, повреждены дома в частном секторе мкр-на Северный. Один человек ранен.

В настоящее время город частично обесточен.

Отметим, кафиры 21 июля обстреляли Славянскую общину в Донецкой области кассетными снарядами, ранены двое мирных жителей.