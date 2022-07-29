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Славянск снова обстреляли: город частично обесточен
29 июля утром армия страны-агрессора РФ снова обстреляла город Славянск Донецкой области. Повреждены многоэтажки в центре, а также дома в частном секторе микрорайона Северный. В настоящее время город частично обесточен.
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Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.
Повреждены многие здания, в том числе многоэтажки в центре города.
"Вероятно, враг нанес ракетный удар", - отметил Лях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, повреждены дома в частном секторе мкр-на Северный. Один человек ранен.
В настоящее время город частично обесточен.
Отметим, кафиры 21 июля обстреляли Славянскую общину в Донецкой области кассетными снарядами, ранены двое мирных жителей.