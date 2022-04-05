В Краматорске российская ракета разрушила школу

5 апреля 2022 года Вооруженные силы России, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по городу Краматорску (Донецкая область).

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Как сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, в результате вражеской атаки частично разрушена одна из общеобразовательных школ.

На месте попадания российской ракеты зафиксирована воронка шириной 15 и глубиной почти 3 метра.

Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается.

Из-за обстрелов Краматорска поезда, курсирующие через этот город, ожидают анализ повреждений железнодорожного полотна и возобновят движение после стабилизации на участке.

В частности, поезд 45/46 находится по станции Лозовая, информация о возможности дальнейшего движения будет обновляться.

В связи с этим "Укрзализныця" рекомендует пассажирам, ожидающим эвакуации из Краматорска, находиться в безопасном месте и следить за официальными сообщениями.

Напомним, в ночь на 31 марта российские войска обстреляли подконтрольную Украине часть Донецкой области.

В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг применил запрещенные фосфорные снаряды. Среди пострадавших местных жителей есть дети.

Фосфорные боеприпасы, которые запрещены во всем мире, оккупанты начали использовать через несколько недель после начала полномасштабной войны.

В частности, 22 марта российские оккупанты применили их над северо-западной окраиной Киева.

А в ночь с 23 на 24 марта российские войска ракетным ударом и фосфорными бомбежками нанесли удар по Луганской области. До этого такие боеприпасы использовали в Краматорске.