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Российские войска обстреляли Донецкую область фосфорными снарядами

Российские войска обстреляли Донецкую область фосфорными снарядами
В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг применили запрещенные фосфорные снаряды

В ночь на четверг, 31 марта, российские войска не прекращали обстрел подконтрольной Украине части Донецкой области. В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг применили запрещенные фосфорные снаряды. Среди пострадавших местных жителей есть дети.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг снова применил фосфорные снаряды. В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинской общины, среди них 4 ребенка", — говорится в сообщении.

Утром под вражеским обстрелом и Очеретинская община, в результате чего двое раненых.

Кириленко добавил, что в прифронтовые населенные пункты продолжают подвозить питьевую воду и продукты. Также продолжается эвакуация людей.

Глава Донецкой ОВА призвал жителей воспользоваться возможностью и выехать из области.

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Отметим, фосфорные боеприпасы, которые запрещены во всем мире, оккупанты начали использовать через несколько недель после начала полномасштабной войны. В частности, 22 марта российские оккупанты применили запрещенные фосфорные боеприпасы над северо-западной окраиной Киева.  

А в ночь с 23 на 24 марта российские войска ракетным ударом и фосфорными бомбежками нанесли удар по Луганской области.

До этого фосфорные боеприпасы использовали в Краматорске. По данным Международного комитета Красного Креста, загоревшийся фосфор горит при температуре более 800°C, а пожары могут распространяться на значительные площади, вплоть до нескольких сотен квадратных километров.

Применение такого оружия может вызвать очень тяжелые и болезненные увечья или привести к медленной болезненной смерти.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько