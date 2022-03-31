Російські війська обстріляли Донецьку область фосфорними снарядами

У ніч проти четверга, 31 березня, російські війська не припиняли обстріл підконтрольної Україні частини Донецької області. У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог застосували заборонені фосфорні снаряди. Серед постраждалих місцевих мешканців є діти.

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Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди. У Курахівську міську лікарню доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них 4 дитини", - йдеться у повідомленні.

Вранці під ворожим обстрілом і Очеретинська громада. Внаслідок чого – двоє поранених.

Кириленко додав, що до прифронтових населених пунктів продовжують підвозити питну воду та продукти. Також продовжується евакуація людей.

Голова Донецької ОВВ закликав мешканців скористатися можливістю та виїхати з області.

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Зазначимо, фосфорні боєприпаси, які заборонені у всьому світі, окупанти почали використовувати через кілька тижнів після початку повномасштабної війни. Зокрема, 22 березня російські окупанти застосували заборонені фосфорні боєприпаси над північно-західною околицею Києва.

А в ніч із 23 на 24 березня російські війська ракетним ударом та фосфорними бомбардуваннями завдали удару по Луганській області.

До цього фосфорні боєприпаси використовували у Краматорську. За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, фосфор, що спалахнув, горить при температурі понад 800°C, а пожежі можуть поширюватися на значні площі, аж до декількох сотень квадратних кілометрів.

Застосування такої зброї може спричинити дуже важкі та болючі каліцтва або призвести до повільної хворобливої смерті.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .