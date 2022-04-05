У Краматорську російська ракета зруйнувала школу

5 квітня 2022 року Збройні сили Росії, вкотре порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по місту Краматорську (Донецька область).

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Як повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, внаслідок ворожої атаки частково зруйновано одну із загальноосвітніх шкіл.

На місці влучення російської ракети зафіксовано вирву шириною 15 і глибиною майже 3 метри.

Повна інформація про постраждалих та пошкоджену інфраструктуру встановлюється.

Через обстріл Краматорська потяги, що курсують через це місто, очікують на аналіз пошкоджень залізничного полотна та відновлять рух після стабілізації на ділянці.

Зокрема, поїзд 45/46 знаходиться по станції Лозова, інформація про можливість подальшого руху оновлюватиметься.

У зв'язку з цим "Укрзалізниця" рекомендує пасажирам, які очікують евакуації з Краматорська, перебувати у безпечному місці та стежити за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, у ніч на 31 березня російські війська обстріляли підконтрольну Україні частину Донецької області.

У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог застосував заборонені фосфорні снаряди. Серед постраждалих місцевих мешканців є діти.

Фосфорні боєприпаси, які заборонені у всьому світі, окупанти почали використовувати за кілька тижнів після початку повномасштабної війни.

Зокрема, 22 березня російські окупанти застосували їх над північно-західною околицею Києва.

А в ніч з 23 на 24 березня російські війська ракетним ударом та фосфорними бомбардуваннями нанесли удар по Луганській області. До цього такі боєприпаси використовували у Краматорську.