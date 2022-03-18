По Краматорську завдано ракетного удару: 2 особи загинули, ще 6 поранені

Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, наразі відомо про 2 загиблих та 6 поранених.

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Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

"Вранці росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Потрапили до житлового будинку та адміністративної будівлі. Поки що відомо про 2 загиблих і 6 поранених, інші подробиці встановлюємо", — повідомив Кириленко.

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