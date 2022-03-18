По Краматорску нанесён ракетный удар: 2 человека погибли, еще 6 ранены

Российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в настоящее время известно о 2 погибших и 6 раненых.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Попали в жилой дом и административное здание. Пока известно о 2 погибших и 6 раненых, другие подробности устанавливаем", — сообщил Кириленко.

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