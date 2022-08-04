"Збочення та пропаганда": Українська влада жорстко відповіла на заяву Amnesty International про позиції ЗСУ в містах

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обурений заявою міжнародної неурядової організації Amnesty International про те, що українська армія наражає на небезпеку цивільне населення України, розміщуючи свої позиції в житлових районах міст, зокрема в лікарнях та школах. Про це він заявив у відеокоментарі на своїй сторінці у Facebook.

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"Я так само, як і ви, нею обурений, вважаю її несправедливою. Я розумію, що у відповідь на критику Amnesty скаже: так ми ж критикуємо обидві сторони конфлікту. Але давайте чітко домовимося про розуміння простих речей: така поведінка Amnesty International - це не про пошук і донесення світові правди, а про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою", - сказав він.

На думку Кулеби, Amnesty International намагається урівняти країну, "яка сотнями й тисячами знищує цивільне населення, міста, території цілі", і країну, яка відчайдушно захищається від цього, рятуючи свій народ та весь континент від цієї навали.

"Тому, будь-ласка, припиніть займатися створенням фальшивої реальності, де у вас всі у чомусь трохи винні. Займіться донесенням правди, системної, масштабної правди про те, чим є сьогоднішня Росія. Зробіть це хоча б в ім'я цивільних жертв, громадян України, яких накрило російськими снарядами на зупинці громадського транспорту в місті Торецьк Донецької області сьогодні", - вказав він.

В свою чергу, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter заявив, що заява Amnesty International свідчить про її участь у російській пропагандистській кампанії із метою підірвати постачання Україні західного озброєння.

"Сьогодні Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні сили України в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як Amnesty International, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди", - написав він.

За словами представника ОП, єдине, що становить загрозу життю українців, — це "російська армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну чинити геноцид". Подоляк також підкреслив, що українські військові боронять свій народ і сім'ї, а життя людей для України є безумовним пріоритетом, і саме тому вона проводить евакуацію мешканців прифронтових міст.

Крім того, ситуацію прокоментував на своїй сторінці у Facebook і міністр оборони Резніков Олексій, заявившо, що заява Amnesty International свідчить про втрату неї адекватності.

"Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям Росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували. Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет", - написав він.

За його словами, Україна є правовою державою, і влада всебічно аналізує і дає оцінку, у тому числі юридичну, подіям на війні, як того вимагають зобов’язання України.

"Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших ЗАХИСНИКІВ. Це я як юрист говорю", - заявив також Резніков, не пояснивши чи має на увазі підготовку якихось юридичних дій проти Amnesty International.

Раніше у четвер ця організація опублікувала заяву, у якій вказує на те, що українські війська розміщують свої бази та застосовують зброю в населених житлових районах, зокрема в школах і лікарнях.

"Така тактика порушує міжнародне гуманітарне право та ставить під загрозу цивільне населення, оскільки перетворює цивільні об’єкти на військові цілі. Випливаючі з цього російські удари по населених місцевостях призвели до загибелі мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури", - йдеться у ній.

Amnesty International підкреслює, що оборона від російських війск не звільняє українську армію від необхідності дотримання міжнародного гуманітарного права.

Проте вказано, що "не всі" російські атаки, задокументовані організацією, вкладалися у цю логіку: у деяких місцях, зокрема в деяких районах Харкова, організація не знайшла доказів того, що українські сили були розташовані в цивільних районах, а отже РФ, обстрілюючи їх, вчиняла військові злочини.

У Amnesty International при цьому підкреслюють, що у підтверджених випадках використання українськими військовими цивільних споруд (досліджувалися і Харківська, і Миколаївська області, і Донбас) доступними були й альтернативи, які не загрожували б цивільним - наприклад, військові бази чи густі ліси поблизу, або інші споруди, розташовані далі від житлових районів.

Також організація зазначає, що не знайшла даних про те, що українські військові, які перебували в цивільних будівлях у житлових районах, просили або допомагали цивільним особам евакуюватися з прилеглих будівель.

Більш того, там кажуть, що свідки російських ударів у зазначених регіонах кажуть, що українські військові діяли біля їхніх будинків приблизно в той самий час, піддаючи ці райони вогню у відповідь з боку окупантів.

Дослідники Amnesty International також стали свідками того, як українські сили використовували лікарні як де-факто військові бази в п’яти місцях. Крім того, вказується, що ЗСУ регулярно створюють бази в школах міст і сіл на Донбасі та в районі Миколаєва, і війська РФ завдавали ударів по багатьох школах, які використовувала українська армія.

Так, у 22 із 29 відвіданих шкіл дослідники Amnesty International або знайшли солдатів, які використовували приміщення, або знайшли докази поточної або попередньої військової діяльності, включаючи наявність військового одягу, викинутої амуніції, армійських пайків і військових транспортних засобів.

"У містечку на схід від Одеси Amnesty International стала свідком широкого використання українськими військовими цивільних територій для проживання та в якості плацдарму, включно з розміщенням бронетехніки під деревами в житлових кварталах і використанням двох шкіл у густонаселених житлових районах", - йдеться у заяві.

Натомість Amnesty Internationalпідкреслює, що практика українських військових щодо розміщення військових об’єктів у населених пунктах жодним чином не виправдовує невибіркових атак Росії.

"Усі сторони конфлікту повинні завжди розрізняти військові цілі та цивільні об’єкти та вживати всіх можливих запобіжних заходів, у тому числі щодо вибору зброї, щоб звести до мінімуму шкоду для цивільного населення. Невибіркові атаки, які вбивають або поранюють цивільних осіб або завдають шкоди цивільним об'єктам, є військовими злочинами", - вказують в організації.

Вона закликала український уряд негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів або евакуювати цивільних осіб із районів, де діють військові.

Зазначимо при цьому, що Кабінет міністрів 2 серпня офіційно розпорядився розпочати обов'язкову евакуацію населення, що лишається на підконтрольній Україні частині Донецької області, у безпечні райони Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей. Фактично вона почалася навіть трохи раніше, і 2 серпня перші евакуйовані потягом з Покровська вже прибули в Кропивницький.

При цьому, як повідомили в Amnesty International Ukraine, фіксуванням фактів та підготовці матеріалів під час збройних конфліктів займається окрема команда Департаменту реагування на кризи Amnesty International. Як пояснили "Громадському" в українському офісі організації, це значить, що він не брав участі ані в підготовці, ані в розповсюдженні зазначеного звіту який і викликав скандал.