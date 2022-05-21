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Португалія допоможе Україні відновити зруйновані школи та дитячі садки

Португалія допоможе Україні відновити зруйновані школи та дитячі садки
Фото: Цензор

Європа активно реагуватиме на заклики України допомогти у реконструкції інфраструктури країни.

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Португалія може допомогти Україні у відновленні шкіл та дитячих садків. Про це повідомив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми можемо обіцяти українському уряду, що виступатимемо в ролі кураторів певної географічної зони. Також я запропонував президенту Зеленському трохи інше рішення, ми можемо виступати саме кураторами відновлення навчальних закладів: шкіл та дитячих садків, оскільки у нас у цьому є дуже великий досвід, і для нас дуже важливо інвестувати у майбутнє, забезпечуючи чудове майбутнє українцям на їхній землі", - сказав Кошта.

Він наголосив, що Європа дуже активно реагуватиме саме на заклики реконструкції України.

"Ми з нашого боку на двосторонньому рівні, але також і в рамках усього ЄС маємо діяти разом, і ми таким чином зможемо разом будувати нашу спільну Європу", - додав Кошта.

Нагадаємо, що Португалія надасть Україні до 250 млн. євро фінансової підтримки.