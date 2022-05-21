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Экономика
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Португалия предоставит Украине до 250 млн евро финансовой поддержки

Португалия предоставит Украине до 250 млн евро финансовой поддержки
Антониу Кошта и Денис Шмыгаль подписывают меморандум о финансовой помощи Украине

Соответствующий меморандум подписали в Киеве 21 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер Португалии Антониу Кошта.

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Об этом сообщил Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Так, Португалия поддержит Украину предоставив финансовую помощь в сумме до 250 миллионов евро. По словам Шмыгаля первый транш Украина получит уже в этом году. 

"Первый транш в размере до 100 млн евро Украина должна получить уже в этом году. Это поможет Украине сохранить макроэкономическую стабильность во время войны и позволит быстрее восстановиться после нашей победы", — отметил он.

Напомним, что 21 мая премьер-министр Португалии Антониу Кошта приехал с рабочим визитом в Украину и заехал в Ирпень. Антониу Кошта приехал в Украину по приглашению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и в знак солидарности с Украиной и украинским народом. 