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Португалия предоставит Украине до 250 млн евро финансовой поддержки
Соответствующий меморандум подписали в Киеве 21 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер Португалии Антониу Кошта.
Об этом сообщил Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.
Так, Португалия поддержит Украину предоставив финансовую помощь в сумме до 250 миллионов евро. По словам Шмыгаля первый транш Украина получит уже в этом году.
"Первый транш в размере до 100 млн евро Украина должна получить уже в этом году. Это поможет Украине сохранить макроэкономическую стабильность во время войны и позволит быстрее восстановиться после нашей победы", — отметил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что 21 мая премьер-министр Португалии Антониу Кошта приехал с рабочим визитом в Украину и заехал в Ирпень. Антониу Кошта приехал в Украину по приглашению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и в знак солидарности с Украиной и украинским народом.