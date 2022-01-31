Парламентские выборы в Португалии выиграл действующий премьер

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта победил на всеобщих выборах, получив абсолютное большинство в парламенте. Социалистическая партия Кошта получила большую часть голосов избирателей, сообщает издание Reuters.

"Вопреки всем ожиданиям, португальские социалисты получили парламентское большинство во время досрочных выборов, завоевав сильный мандат для премьер-министра Антониу Кошты", — отмечают в издании

Последний раз социалисты получали абсолютное большинство в португальском парламенте в 2005 году. Оппозиционная правоцентристская партия СДП набрала около 28% голосов.

Эксперты обращают внимание на высокую явку избирателей на выборах, что стало неожиданностью в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, победа Кошта также стал неожиданностью, так как социалисты потеряли большую часть своего преимущества в последних соцопросах.

"Абсолютное большинство не означает абсолютную власть. Это не означает править в одиночку. Это повышенная ответственность, и это означает править вместе со всеми португальцами и для всех", — сказал Кошта в своей победной речи.

60-летний премьер-министр будет восстанавливать экономику после пандемии с помощью фондов восстановления Европейского Союза, деньги из которого начали поступать в страну в 2021 году.

Кошта, пришедший к власти в 2015 году после долгового кризиса 2011–2014 годов, руководил периодом устойчивого экономического роста, который помог сократить дефицит бюджета и даже получить небольшой профицит в 2019 году, до того, как началась пандемия. В Reuters добавили, что Португалия остается самой бедной страной Западной Европы.

Напомним, в Португалии приняли закон, который запрещает работодателю звонить или отправлять сообщения в нерабочее время. Неисполнение грозит руководителю штрафом.