В Португалии работодателям запретили звонить или писать сотрудникам в нерабочее время

В Португалии приняли закон, который запрещает работодателю звонить или отправлять сообщения в нерабочее время. Неисполнение грозит руководителю штрафом.

Об этом пишет Euronews.

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В парламенте Португалии одобрили поправки в трудовое законодательство об удаленной работе. Начальство может получить штраф за обращение к сотрудниками в нерабочее время. При этом поправки в законе не будут распространяться на компании, где число работников не превышает 10 человек.

Компании также должны помогать оплачивать расходы своих сотрудников на электричество и интернет. Работодателям необходимо заносить их в категорию "бизнес-расходов".

По новым правилам родители маленьких детей имеют право работать удаленно без необходимости заранее договариваться об этом с начальством, пока ребенку не исполнится восемь лет. Также в изменённый закон включены меры по борьбе с одиночеством — работодатель должен организовывать личные встречи с подчиненными не реже одного раза в два месяца.

В правительстве страны считают, что новые правила удалённой работы помогут Португалии извлечь выгоду — например, в виде иностранных специалистов, которые хотят сменить обстановку.

"Пандемия ускорила необходимость регулирования новых правил работы. Удалённая работа может стать "переломным моментом" для государства, если мы извлечём для себя выгоду и уменьшим её недостатки", — считает министр труда Португалии Ана Мендес Годиньо.

Португалия стала первой европейской страной, которая в январе 2021 года изменила правила удалённой работы в результате пандемии коронавируса. По новым правилам в трудовом законодательстве работодателям необходимо обеспечивать необходимым оборудованием своих сотрудников для работы дома.