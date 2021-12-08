Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии

Немецкий Бундестаг 8 декабря избрал социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером Германии. Об этом сообщает издание "Европейская правда".

На тайном голосовании его кандидатуру поддержали 395 депутатов из 707. После голосования Шольц должен поехать в замок Бельвю, чтобы президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально назначил его канцлером.

Также 16 членов нового парламента Шольца примут присягу в Бундестаге. После этого Шольц отправится на церемонию передачи власти с Ангелой Меркель.

До избрания канцлером 63-летний Шольц занимал должность вице-канцлера и федерального министра финансов в четвертом правительстве Ангелы Меркель.

Напоминаем, что Социал-демократическая партия (СДПГ) партия выиграла на федеральных выборах в Германии в сентябре, набрав 25,7% голосов.

Тогда блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС получает 24,1%, из которых голоса ХДС составляют 18,9%, а за партию ХСС проголосовали 5,2%.

Ометим, что Шольц в своих публичных заявлениях накануне избрания канцлером предостерег Россию от нарушения границ Украины, а также обещал жесткий ответ нелегитимному президенту Беларуси Лукашенко из-за ситуации с мигрантами.

Кроме того, в июне представители Христианско-демократического союза Армин Лашет и Социал-демократической партии Олаф Шольц заявили о готовности прекратить транспортировку российского газа по газопроводу "Северный поток-2", если Москва нарушит обязательства перед Украиной.