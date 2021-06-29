Кандидаты в канцлеры Бундестага грозят перекрыть "Северный поток-2"

Кандидаты в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет и от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц заявили о готовности прекратить транспортировку российского газа по газопроводу "Северный поток-2", если Москва нарушит обязательства перед Украиной.

Как сообщает Deutsche Welle, такое заявление они сделали в ходе дискуссии кандидатов в канцлеры, организованной общественно-правовым телеканалом ARD и Мюнхенской конференции по безопасности.

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По словам Лашета, этот проект не должен работать за счет Украины.

"Если президент Путин не придерживаться этого правила и использовать его против Украины, его (газопровод — Delo.ua) можно остановить в любое время. Даже тогда, когда газопровод будет готов — ведь тогда основа для бизнеса отпадет. Настолько просто", — заверил он.

В свою очередь, Шольц заявил, что Путин видит в этом проект не только экономическую выгоду, а Германия рассматривает "Северный поток-2" "чисто экономически".

"Ухудшение транзита газа и безопасность Украины будут иметь последствия для возможного транзита через завершен в будущем газопровод", — отметил Шольц.

В свою очередь, кандидат от Зеленых Анналена Бербок подчеркнула, что прежде всего не нужно было строить этот спорный газопровод, и напомнила о еще одном разрешении, необходимом для его запуска.

"Это разрешение не должны предоставлять", — подчеркнула Бербок.

При этом, она сомневается, что работу этого газопровода остановят, если Путин прекратит транзит газа через Украину.

Европа не может себе этого позволить. Мы все еще зависимы от российского газа" — констатировала Бербок.

Вместе с тем, Лашет и Шольц заявили, что не могут делать заявлений по вопросу о вступлении Украины в ЕС и НАТО.

По словам Лашет, когда речь идет о такой большой стране, как Украина, необходимо, чтобы на ее востоке действовали те же правовые нормы, и в Западной Европе. Также Лашет отклонил возможность поставки немецкого оружия Украина.

В то же время, Шольц отметил, что сначала ЕС должен провести внутренние реформы и добавил, что членство Украины в НАТО пока не обсуждается.

Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября 2021 года.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины.

Напомним, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен до конца 2021 года.

Как заявлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в Украине готовы вести переговоры о компенсации из-за потери денежных поступлений от транзита газа после запуска скандального российского газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко отмечал, что Соединенные Штаты Америки могут заблокировать сертификацию "Северного потока-2", без которой этот газопровод не сможет работать.