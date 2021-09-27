Выборы в Германии выиграли социал-демократы, блок Меркель на втором месте

Победителем федеральных выборов в Германии стала Социал-демократическая партия (СДПГ), которая набрала 25,7% голосов.

Об этом свидетельствуют данные из всех 299 округов, обнародованные на 5:30 на сайте Федерального офиса, ответственного за наблюдение за выборами (Bundeswahlleiter).

Таким образом, право сформировать правительство получает глава СДПГ Олаф Шольц.

Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС получает 24,1%, из которых голоса ХДС составляют 18,9%, а за партию ХСС проголосовали 5,2%.

Третье место с 14,8% поддержки заняла партия "Зеленые", которая выступала против запуска газопровода "Северный поток-2".

На четвертом месте расположились "Свободные демократы" с 11,5%, за ними идет "Альтернатива для Германии" с 10,3% и леворадикальная партия "Левые" с 4,9%.

Остальные партии не преодолевают барьер для попадания в Бундестаг по партийным спискам.

При этом результаты пока не являются окончательными, однако значительных изменений не ожидается.

Выборы в немецкий парламент проходили по смешанной системе. За места в Бундестаге соревновались 47 партий.

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель после 16 лет во главе правительства решила не выдвигать свою кандидатуру на этих выборах.

По прогнозам, количество депутатов в следующем парламенте снова вырастет. В нынешнем составе Бундестага 709 депутатов, что является рекордным количеством. Определенное законом минимальное количество мандатов — 598.

Избирательные участки во время голосования на выборах в Бундестаг работали 26 сентября с 8:00 утра. В общей сложности право проголосовать на этих выборах имели около 60,4 млн граждан Германии, из которых впервые — около 2,8 млн человек.

Напомним, в июне представители Христианско-демократического союза Армин Лашет и Социал-демократической партии Олаф Шольц заявили о готовности прекратить транспортировку российского газа по газопроводу "Северный поток-2", если Москва нарушит обязательства перед Украиной.